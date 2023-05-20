Иллюзия стройности и высокого роста: 5 модных приемов для женщин 40+, которые легко повторить

Наряды могут быть хитрыми. Они при правильной комбинации способны скрыть несколько килограммов и вытянуть силуэт. Для этого нужно знать свой тип фигуры и определенные стилистические приемы.

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Мы подготовили подборку из 5 таких способов, которые следует учесть при создании образов. Каждый из них беспроигрышный. Убедитесь в этом. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Брюки с высокой посадкой

Этот прием эффективен для любой комплектации тела. Брюки с высокой посадкой делают иллюзию более длинных ног и стройного силуэта. Важный нюанс: изделие должно полностью или частично покрывать обувь. Стрелки или разрезы на нем создают вертикаль, которая тоже выигрышная в одежде.

2. Платья на запах

Этот крой придает образу легкости, подчеркивает талию и делает обладательницу более высокой. А еще – корректирует линию бедер. Дополните платье мюлями, туфлями-лодочками или босоножками на шпильках.

3. Монохром

Одежда в одинаковых или схожих тонах создает цветную вертикаль, которая визуально вытягивает фигуру и делает более стройной. Чтобы образ не выглядел тривиально, рекомендуем комбинировать вещи в яркой палитре вместо базовой. Завершите аутфит акцентными аксессуарами.

4. Брюки клеш

Этот фасон делает ноги длиннее и визуально убирает лишний объем на бедрах. Брюки придают образу утонченности и женственности. Одна вещь решает несколько проблем. Отметим, что клеш лучше надевать с обувью на каблуке или массивной подошве.

5. V-вырез

Этот стильный прием привлекает внимание других к верхней части тела, и создает эффект стройного силуэта. Он работает по принципу вертикали: вытягивает шею, уравновешивает широкие плечи и вытягивает фигуру. Кроме того, V-вырез делает акцент на красивом декольте и подчеркивает ключицы.

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