Хуже некуда: три сочетания летней одежды, которые давно вышли из моды. Фото

Уже ни для кого не секрет, что стильный образ – это, в первую очередь, про сочетание вещей между собой. Вы можете надеть на себя супертрендовый топ с популярной моделью шорт, добавить еще слои модной одежды, но если они не сочетаются между собой – образ выйдет провальным. Именно поэтому важно учиться миксовать одежду между собой и стараться избегать давно устаревших комбинаций.

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OBOZREVATEL предлагает узнать о сочетаниях в одежде, которые уже давно вышли из моды, а потому о них срочно нужно забыть. Но чтобы вы не задавались вопросом, что же тогда носить взамен, мы покажем актуальные стильные альтернативы.

Приталенная белая рубашка + джинсы скинни

Вспомните, такие образы были актуальны в далеком 2015-м. Если в вашем гардеробе до сих пор хранится белая рубашка приталенного кроя и вы носите ее под обтягивающие джинсы, то у нас для вас плохие новости.

Трендовой альтернативой станет та же белая рубашка, но в маскулинном стиле, то есть объемная и с широкими плечами. Возможно, вы найдете идеальный вариант как раз в мужском отделе магазина. Джинсы выбирайте прямые или широкие. Сейчас актуальна заниженная талия, но в данном образе более уместно будет смотреться средняя или завышенная.

Инфантильные принты сверху + шорты

Короткие джинсовые шорты, часто с подворотами или же рваные, а сверху – футболка с изображением Микки Мауса, котенка, собачки, диснеевской принцессы и так далее. Так выглядит безвкусица, от которой мы стараемся уйти раз и навсегда. Подобные инфантильные принты на топах, майках и футболках до сих пор встречаются довольно часто, но выглядят они уместно лишь на маленьких девочках дошкольного возраста.

Что же носить, чтобы избежать модного провала? Для комфортного и стильного летнего образа выбирайте однотонные футболки. Отдавайте предпочтение моделям совсем без рукавов либо с рукавами, которые закрывают руки почти до локтя. Актуальные в этом сезоне шорты – это бермуды и джорты из плотной джинсовой ткани в различных цветах.

Кардиган из тонкого трикотажа + блуза или рубашка

Образ "недошкольницы" из того же 2015 года также уже давно числится в списке антитрендовых сочетаний. Многим кажется, что кардиган из тонкого трикотажа – хорошая идея для прохладных летних дней. Однако изделия из этого материала выглядят дешево и бесформенно, а в сочетании с рубашкой или блузой это еще совершенно нестильно и не очень комфортно.

Отличным альтернативным решением станут сочетания современных, плотных, полуприлегающих или оверсайзных трикотажных изделий с футболками и топами. Если же вы хотите добавить многослойности за счет рубашки, то выбирайте также объемную модель из плотного материала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как носить шорты, чтобы выглядеть "дорого". Не все модели уместны для ношения в городе. Иногда вы рискуете выглядеть "пляжно". Этого эффекта можно избежать, если помнить простые советы.

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