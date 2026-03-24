98-ма церемонія вручення премії "Оскар", яка відбулася 15 березня 2026 року в театрі Dolby у Лос-Анджелесі, традиційно стала не лише головною подією у світі кіно, а й великим модним майданчиком. Я вже понад 8 років працюю стилісткою, готую образи для зйомок обкладинок найвідоміших глянцевих видань і давно слідкую за червоними доріжками. І можу сказати: навіть на подіях такого рівня не всі образи виявляються вдалими.

Видео дня

Цьогоріч я особливо звернула увагу на те, що багато зірок обирали перевірені бренди — Louis Vuitton, Loewe, Dior. Це класика для червоної доріжки. Але сам бренд ще не гарантує ідеального результату. Я завжди кажу своїм клієнтам: важливо не просто вдягнути дизайнерську річ, а щоб вона працювала на вашу фігуру, пропорції та загальний образ.

На "Оскарі-2026" було багато бездоганних виходів, але були й ті, які викликали питання. Ділюся своїм професійним розбором.

1. Пріянка Чопра Джонас у Dior

Біла сукня з пір’ям виглядала перевантаженою. Чорні деталі і взуття створювали зайвий контраст. Як стиліст я б порадила залишити образ повністю білим — це виглядало б набагато елегантніше і дорожче.

2. Демсон Ідріс у Prada

Образ виглядав як костюм для вечірки, а не для червоної доріжки "Оскара". Цікаво, але не доречно — і це ключова помилка.

3. Кірстен Данст у Celine

Сукня була занадто довгою і перевантаженою шарами тканини. Менше об’єму і більш відкритий виріз зробили б її образ значно легшим.

4. Реджина Холл у Yara Shoemaker

Сукня з асиметричним вирізом і складною конструкцією виглядала надто важкою для її фігури. Горловина буквально "з’їдала" шию, а довжина спідниці ще більше зменшувала зріст.

5. Ренате Рейнсве у Louis Vuitton

Асиметрія спідниці виглядала дисбалансовано. Силует "різався", і образ втрачав цілісність.

6. Енн Гетевей у Valentino

Сукня чудова, але аксесуари її "перебили". Рукавички і пояс відволікали увагу від самої сукні, яка могла б виглядати ще сильніше.

7. Крістен Віг у Christian Cowan

Тут класична історія — забагато всього одразу: кристали, бісер, масивні прикраси. Я завжди кажу: має бути один акцент. Тут їх було кілька, і вони між собою "конкурували".

8. Кевін О’Лірі у Dolce & Gabbana

Образ був перевантажений аксесуарами: масивне кольє, кілька годинників, додаткові деталі. Навіть найефектніший піджак не потребує такого супроводу.

9. Джош Даллас і Джинніфер Гудвін

Їхні образи не працювали як пара. Вона — у вечірньому луці, він — у надто повсякденному. Це створювало дисонанс.

10. Хайді Клум у Chrome Hearts

Сукня з ефектом оголеності не спрацювала через надлишок перлин. До того ж сам образ був занадто жорстким для її типажу.

11. Тімоті Шаламе у Givenchy

Цікавий total white образ, але аксесуари все зіпсували. Чоботи і сонцезахисні окуляри зробили його занадто casual для такого рівня події.

12. Фелісіті Джонс у Prada

Колір гарний, але форма — ні. Сукня виглядала безформною і не підкреслювала фігуру, через що втрачалася вся ідея образу.

Своїм клієнтам я завжди раджу: образ має працювати на вас, а не ви на образ. Дуже важливо враховувати тип фігури, пропорції, навіть енергетику людини. Червона доріжка — це не місце для випадкових експериментів.

Червона доріжка — це не просто можливість виділитися. Це можливість показати себе найкращою версією. І саме баланс між сміливістю та гармонією визначає, чи стане образ культовим, чи потрапить у список модних провалів.

Попри це, "Оскар-2026" вкотре довів: мода на червоній доріжці — це завжди гра між сміливістю та ризиком. І саме ця грань робить її такою захопливою для всього світу.