Хейли Бибер задает тренд! С чем носить самые модные шорты лета 2023: три образа, которые легко повторить. Фото

В 2023 году на место классических шорт пришли так называемые джорты. Это более длинный, легкий и удобный в носке вариант любимого элемента гардероба на жаркое лето. Почему джорты завоевали такую популярность в этом сезоне? Да потому что их уже трендово стилизовали всемирно известные иконы стиля, среди которых модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер.

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Эта альтернатива классическим шортам гармонично вписывается в любой аутфит, будь то спортивный шик, кэжуал или более нарядный вариант. OBOZREVATEL подробнее расскажет о трендовой вещи и на примерах покажет, с чем ее можно сочетать.

Итак, мы уже сделали вывод, что летний сезон 2023 принадлежит джортам. Особенность и отличие их заключается в более длинной штанине, чем в обычных шортах. Обычно она заканчивается чуть выше или чуть ниже колена.

Джорты также отличаются более свободным кроем и стилем унисекс. Они идеально подходят для отпуска, а также для повседневной носки, например, на работу.

Главное преимущество этих шорт в том, что их максимально удобно носить. Они не обнажают всю ногу, но при этом хорошо пропускают воздух. Кроме того, джорты очень универсальны и хорошо сочетаются как с рубашками – предпочтительно больших размеров и маскулинных фасонов – так и с базовыми футболками, кроп-топами в стиле "нулевых", лонгсливами, а также оверсайз-жакетами для более холодной погоды.

Подобные фасоны были популярны в 1980-х годах. А сегодня они вновь заполнили улицы столиц мод – Парижа и Милана. Как мы уже успели заметить выше, любят джорты многие известные иконы стиля. Хейли Бибер – истинная фанатка этой модели. Она продемонстрировала стильный белоснежный образ с джортами на низкой посадке, которые дополнила черным поясом. Особенностью образа стало сочетание шорт с черными сандалиями и белыми носками.

Любит джорты и одна из самых красивых женщин планеты, модель Белла Хадид. Она предпочитает комбинировать эту вещь с трендовыми ботинками-казаками. Звезда носит как джинсовые, так и брючные модели на низкой и завышенной посадке.

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