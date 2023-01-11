Хайди Клум, Селена Гомез и Дженна Ортега поразили фанатов на ''Золотом Глобусе'': самые яркие и откровенные образы премии. Фото

Престижная церемония награждения "Золотой Глобус" служит не только площадкой для обсуждения достижений в киноиндустрии, но и важным модным событием. Победители, номинанты и приглашенные гости каждый год удивляют смелыми образами и яркими нарядами от известных брендов и дизайнеров.

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OBOZREVATEL решил рассказать и показать, как в ночь на 11 января в Лос-Анджелесе выглядели актрисы Дженна Ортега, Селена Гомез и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега выбрана нетипичный для своего персонажа образ – длинное кремовое платье от модного дома Gucci со соблазнительными разрезами на животе, глубоким декольте и шлейфом.

Известная певица и актриса сериала "Убийства в одном здании" Селена Гомез предстала перед папарацци в темно-фиолетовом платье с разрезом и фактурными, массивными рукавами от Valentino.

Модель и актриса Хайди Клум пришла на церемонию в коротком блестящем платье с пушистым декором от Kevin Germanier, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги и талию красавицы.

Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в бледно-желтом комплекте из топа и длинной прямой юбки Dior. Невыразительный оттенок наряда и белоснежные локоны подчеркнули ее хрупкость и арестократическую бледность кожи.

Джулия Гарнер, прославившаяся благодаря роли в сериале "Изобретая Анну" и получившая награду в номинации "Лучшая актриса телесериала", позировала в длинном, многослойном платье нежно-розового цвета от Gucci.

Певица Риана одна из немногих, кто выбрал черное платье на церемонию награждения. Впрочем, даже в темном наряде звезда привлекла внимание, ведь имел роскошный велюровый шлейф и облегал фигуру исполнительницы.

Одним из самых откровенных образов стало полупрозрачное платье актрисы Лизы Коши с кружевными вставками, открывшее грудь звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на церемонии награждения выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи политик вспомнил о начале премии, войне в Украине и пообещал остановить российский террор.

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