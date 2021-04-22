Французский маникюр 2021: названы трендовые дизайны. Фото

В 2021 году в моде французский маникюр с креативными дизайнами. Например, кончик ногтей можно украсить романтичными рисунками: сердечком, крылом бабочки или сделать его в стиле ар-деко.

Эксперты также советуют экспериментировать с непривычными для себя цветами. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с трендовыми вариантами френча (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ар-деко отличают характерные элементы, такие как любовь к четким графичным линиям, черным, золотым и белым краскам. Если применить его принципы в нейл-дизайне, маникюр превратится в произведение искусства.

Бабочка всегда ассоциировалась с женской красотой – и подобный маникюр подчеркнет соблазнительную легкость его обладательницы.

В прошлых сезонах французский маникюр в виде сердечек был очень популярным, и в этом году мода на такой дизайн снова возвращается. Так, сердечки на кончиках ногтях передают романтику и страсть.

В 2021 году также популярен французский маникюр с двумя цветными полосками. Он выглядит очень необычно, но при этом современно и стильно.

Золотой кончик ногтя во французском маникюре выглядит не менее эффектно, чем привычный белый. Он идеально сочетается с золотыми и жемчужными кольцами и браслетами.

Разные цветные полоски на ногтях делают френч ярким и освежают образ в целом. Популярными оттенками для данного варианта маникюра являются желтый, красный, мятный и ярко-розовый.

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