Fleur de Lys: украинский бренд ANDRE TAN презентовал новую коллекцию

Украинский бренд ANDRE TAN представляет новую коллекцию Fleur de Lys, вдохновленную символом белой лилии – цветка чистоты, силы и возрождения.

Белая лилия в этой истории – не просто декоративный элемент, а метафора. Она символизирует внутреннее равновесие, утонченность и уверенность без демонстративности.

Fleur de Lys – это коллекция о тихой силе женщины, ясности и легкости в собственном стиле. О женщине, которая не требует лишних акцентов, чтобы быть заметной, о крое и современной элегантности — эстетике, которая является узнаваемой для бренда ANDRE TAN.

Белый как главный месседж

Основным цветом коллекции стал белый – многослойный, глубокий, живой, он подчеркивает архитектуру силуэтов и чистоту линий.

В Fleur de Lys белый — это не о минимализме, а о новом начале.

Коллекция сочетает:

структурированные жакеты

женственные платья

лаконичные костюмы

легкие ткани с деликатной текстурой

Цветочный мотив появляется в деталях: аппликации, объемные элементы – как тонкий акцент, подчеркивающий концепцию. Это про чистый лист, новое дыхание, легкость после сложного периода. Белый – это пространство для себя и своего самовыражения.

"Эта коллекция о тишине, в которой рождается сила. Я сознательно выбрал белый как основу, чтобы показать архитектуру силуэтов и чистоту женской энергии. Сегодня женщина ищет не тренд, а состояние. Fleur de Lys – это ответ на запрос о легкости, свете и уверенности в себе", – комментирует новую коллекцию Андре Тан, креативный директор и автор коллекции.

Платья, костюмы, жакеты – все построено на балансе: мягкость ткани и уверенность силуэта. Лилия появляется в деталях – тонко и деликатно.