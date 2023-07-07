Эти шорты давно вышли из моды! Пять моделей, о которых нужно забыть, чтобы не выглядеть нелепо. Фото

Представить летний гардероб без шорт просто невозможно. Модницы любят их за комфорт и возможность интересно стилизовать в образе. Классические бермуды и эффектные джорты уверенно укрепились на пьедестале трендов 2023 года, однако есть и антитрендовые модели, которые почему-то продолжают носить некоторые красотки.

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И речь не только о конкретных фасонах, но и о расцветках. Какие шорты можно смело выбрасывать в этом сезоне – расскажем в материале OBOZREVATEL.

Велосипедки

Эти спортивные и максимально удобные шорты занимали почетное место в списке трендов не один год. Их обожали носить Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другие мировые знаменитости, чем подавали нам отличный пример. Однако у любой тенденции есть срок годности. Вот и время велосипедок подошло к концу. Одним из главных минусов этой модели было то, что в них был заметен даже самый маленький изъян вашей фигуры. Любая неровность в районе бедер или живота без особых усилий бросалась в глаза. Однако выбрасывать велосипедки не стоит. Это все еще отличная вещь для пробежек на свежем воздухе и похода в спортзал.

Шорты с принтом

Забудьте о шортах с принтом навсегда. Причем не имеет значения, какой именно рисунок изображен: полоска, горох, клетка, цветы (крупные и мелкие), различные контуры и силуэты – все это признак безвкусицы. В таких шортах вы рискуете выглядеть инфантильно и даже комично, а в отдельных случаях еще и можете визуально прибавить себе лишние кило. Если вам хочется добавить в летний образ яркости, то присмотритесь к однотонным моделям. Бермуды из льна или хлопка будут интересно выглядеть в яркой палитре.

Шорты с подворотами

Здесь будем лаконичными – шорты с подворотами вышли из моды много лет назад. Если в вашем шкафу до сих пор такие пылятся, то пришло время с ними окончательно распрощаться.

Расклешенные шорты

Свободный крой этих шорт напоминает юбку. Такие модели не обрели большой популярности среди современных модниц. И, если честно, это очень хорошая новость. Этот фасон грешит пропорциями, так что даже обладательница идеальных параметров рискует выглядеть в них плохо. В общем, расклешенные шорты – категорическое "нет".

Шорты paper pants

У этих шорт, как бы вы не хотели, нет шансов на выживание. Мало того, что они несколько сезонов назад потеряли актуальность, так еще и входят в список тех моделей, которые сильно полнят. Сборка на талии и широкая штанина прибавляет объем в районе бедер, делая силуэт крупным и несколько бесформенным.

Как недавно писал OBOZREVATEL, джинсы на шнуровках и короткое балеро в 2023 году ужасают своей безвкусицей. Чтобы узнать, какие еще тренды 2000-х потеряли актуальность, – читайте наш материал.

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