Эти ошибки делают многие! С чем нельзя носить юбки, чтобы не выглядеть нелепо. Фото

Юбка должна быть в гардеробе каждой модницы, и желательно не одна. Тем более что бренды предлагают такое разнообразие фасонов, длины, материалов и прочее. Сочетать юбку можно с любым верхом: футболки, рубашки, жакеты, топы и так далее. То же самое можно сказать и про низ – туфли, кроссовки, сапоги на каблуке и ботинки на низкой подошве – юбка "подружится" со всеми. Однако здесь важно учитывать, какую именно модель вы надеваете. Ведь, например, мини не стоит комбинировать с высоким каблуком, а юбка-карандаш ну никак не гармонирует с приталенным пиджаком.

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Юбки мы любим, а вот неправильно стилизовать их – нет. Поэтому OBOZREVATEL предлагает разобраться в самых распространенных ошибках в этом деле. Старайтесь запомнить их и избегать в будущем, чтобы не выглядеть нелепо.

Мини-юбка и туфли на высоком каблуке

Звезды часто демонстрирую свои длинные роскошные ноги, надевая мини-юбки под высокие каблуки. Выглядит это действительно эффектно. Но только на сцене или на красной дорожке. А вот в повседневной жизни такой дуэт будет считаться вульгарным и неуместным, а главное – давно неактуальным. Соблюдайте гармонию и баланс – обувайте под мини лоферы, ботинки на массивной подошве, трендовые балетки и прочее. А если вы жить не можете без каблука, то под короткую юбку, так уж и быть, можно обуть сапоги средней высоты.

Юбка-карандаш и сапоги по колено

Комбинация юбки-карандаша и такой модели обуви выглядит бесформенно и грубо. Лучше уже обуть ботильоны или трендовые невысокие казаки.

Юбка-карандаш и приталенный жакет

Приталенные пиджаки (как и любая другая верхняя одежда такого кроя) уже давно пылятся в списке антитрендов. А в сочетании с юбкой-карандашом это выглядит совсем устарело. Выбирая актуальный жакет, обращайте внимание на оверсайз-фасоны в маскулинном стиле из фактурных материалов.

Длинная юбка и короткое пальто

Крайне распространенная ошибка – надевать длинную юбку с укороченным пальто. Такая комбинация была приемлема лет 10 тому назад. Таким образом нарушаются пропорции, визуально укорачиваются ноги, а в районе бедер появляется нежелательный объем.

Юбка и телесные колготки

Неважно, какую юбку вы надели, – под ней не должно быть телесных колгот. Особенно антитрендовых блестящих капронок или колгот с эффектом "загара". Нашли такие в своем шкафчике – смело выкидывайте. Вместо них выбирайте черные колготы, которые визуально стройнят ноги и подчеркивают изящность силуэта.

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