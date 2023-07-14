Эти босоножки станут спасением для ног: в моду летом 2023 ворвалась 'суперудобная' обувь. Фото

Выглядеть стильно и элегантно летом без дискомфорта из-за высоких каблуков – реально. В моду в этом сезоне ворвалась удобная и одновременно женственная пара обуви, которая зрительно сделает ноги длиннее и позволит забыть о дискомфорте – мюли.

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Трендовыми остаются и варианты на низком ходу, однако особой популярностью пользуются модели на невысоких и устойчивых каблуках. О модных парах рассказали редакторы французского журнала Voici (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мюли не в первый раз врываются в тренды, однако, как это бывает и с другими тенденциями, цикличная мода порой заставляет о них забывать. Удобная обувь без лишних ремешков и неудобного декора станет спасением этим летом.

Из-за минималистичного дизайна и открытого фасона такая пара не будет давить и позволит комфортно стоять на ногах. В 2023 году внимание стоит обратить на мюли с невысоким каблуком. В частности, квадратными.

Устойчивые каблуки позволят визуально вытянуть силуэт, придадут элегантности и женственности образу без риска натереть мозоли. Черные, бежевые и коричневые цвета – универсальные варианты для обуви.

Однако не стоит пренебрегать яркими парами, ведь именно они придадут цветов и акцентов образу, когда наряд выдержан в базовых оттенках. Летом можно смело играть с яркими элементами.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, как носить шорты, чтобы выглядеть "дорого". Не все модели уместны для ношения в городе. Иногда вы рискуете выглядеть "пляжно". Этого эффекта можно избежать, если помнить простые советы.

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