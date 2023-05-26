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Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
1,2 т.
Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

В 2023 году в моду вернулись тренды 90-х и 00-х, которые сейчас набирают все большую популярность среди красавиц во всем мире. Однако некоторые тенденции остались в прошлом и одевать их на себя нельзя ни в коем случае, если хочется выглядеть стильно и визуально не состарить себя на 20 лет.

Видео дня

Понимание модных трендов, как ничто иное, поможет зрительно избавиться от годов и создать интересный образ. OBOZREVATEL решил предостеречь от 3 грубых ошибок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы с избытком декора

Именно в 00-х полки магазинов были забиты джинсами с пайетками, стразами, вышивкой, блестками и другими украшениями. Чем больше их было на штанинах, тем ярче выглядел образ. Однако мода 2023 года – это об элегантности и простоте, так что избыток декора выглядит очень застрелило.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Лучше выбрать брюки клеш из качественного и однотонного денима, если хочется быть в тренде.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Лосины в вечернем образе

Пестрые, цветные и узорчатые лосины еще 20 лет назад были визитной карточкой всех модниц. Их одевали под блузы, нарядные кофточки, туники и платья, чтобы добавить красок скучным нарядам. Сейчас такие сочетания совершенно неактуальны.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Леггинсы и лосины могут существовать только в спортивном образе – с топом, футболкой, свитшотом, кроссовками и т.д. Ярких материалов также следует избегать.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Свитера с воротником

Еще один застаревший тренд, восхитивший своей универсальностью модниц в прошлом. Свитер с пришитым воротником имитировал деловой стиль, поэтому его часто одевали на работу или учебу, ведь создавалось впечатление, что под кофтой есть классическая рубашка.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

В новом сезоне именно сочетание свитера и заправленной в штаны рубашки выглядит антитрендово, так что о "стильном" верхе лучше забыть и натянуть кофту на свободную оверсайз-рубашку.

Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

Также OBOZREVATEL писал, какие цвета нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может обезобразить формы.

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