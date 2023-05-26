Эта одежда давно вышла из моды! Три вещи, которые могут состарить на 20 лет. Фото

В 2023 году в моду вернулись тренды 90-х и 00-х, которые сейчас набирают все большую популярность среди красавиц во всем мире. Однако некоторые тенденции остались в прошлом и одевать их на себя нельзя ни в коем случае, если хочется выглядеть стильно и визуально не состарить себя на 20 лет.

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Понимание модных трендов, как ничто иное, поможет зрительно избавиться от годов и создать интересный образ. OBOZREVATEL решил предостеречь от 3 грубых ошибок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы с избытком декора

Именно в 00-х полки магазинов были забиты джинсами с пайетками, стразами, вышивкой, блестками и другими украшениями. Чем больше их было на штанинах, тем ярче выглядел образ. Однако мода 2023 года – это об элегантности и простоте, так что избыток декора выглядит очень застрелило.

Лучше выбрать брюки клеш из качественного и однотонного денима, если хочется быть в тренде.

Лосины в вечернем образе

Пестрые, цветные и узорчатые лосины еще 20 лет назад были визитной карточкой всех модниц. Их одевали под блузы, нарядные кофточки, туники и платья, чтобы добавить красок скучным нарядам. Сейчас такие сочетания совершенно неактуальны.

Леггинсы и лосины могут существовать только в спортивном образе – с топом, футболкой, свитшотом, кроссовками и т.д. Ярких материалов также следует избегать.

Свитера с воротником

Еще один застаревший тренд, восхитивший своей универсальностью модниц в прошлом. Свитер с пришитым воротником имитировал деловой стиль, поэтому его часто одевали на работу или учебу, ведь создавалось впечатление, что под кофтой есть классическая рубашка.

В новом сезоне именно сочетание свитера и заправленной в штаны рубашки выглядит антитрендово, так что о "стильном" верхе лучше забыть и натянуть кофту на свободную оверсайз-рубашку.

Также OBOZREVATEL писал, какие цвета нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может обезобразить формы.

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