Элегантно и удобно: топ-3 модных платья в 2022 году

Если раньше платье считалось нарядной одеждой, то сегодня современные модницы все чаще носят его как повседневный элемент гардероба. Поэтому стоит подготовиться к новому сезону и узнать, какие трендовые модели стоит приобрести в 2022 году.

Никуда не денутся всеми любимые теплые и комфортные трикотажные платья, весной и летом мы будем носить сатиновые комбинации, а также вспомним великую и стильную Коко Шанель. Про трендовые образы следующего года написал женский журнал Harper's Bazaar.

1. Трикотажные платья

Платья из этого вязаного текстильного материала особенно нравятся девушкам за их практичность и легкость в носке. В новом сезоне по-прежнему остаются актуальными длинные оверсайз-свитера и платья приталенного кроя. Однако не стоит ограничиваться только ними. Смело экспериментируйте с глубокими декольте, вырезами и обнаженной спиной.

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2. Сатиновые платья

Комбинации из шелка уже "ходили" по улицам украинских городов этим и прошлым летом. В новом году закрытые сатиновые макси и необычные мини в стиле 70-х будут выглядеть еще более актуально.

3. Маленькое черное платье

А вот и возвращение легендарной Коко Шанель, точнее ее знаменитого изобретения. Только в 2022-м маленькое черное платье – это не только простой образ для коктейльной вечеринки. Это необычные формы и текстуры, интересные материалы и подача. К слову, если вы не придумали в чем праздновать Новый год, то обратите внимание на бархатное платье глубокого черного цвета с открытыми плечами.

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