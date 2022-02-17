Эксперты назвали 9 стильных вещей для похода в офис

Даже серые рабочие будни в офисе не должны отображаться на образах, делая их столь же скучными и простыми, считают стилисты. Дизайнеры ежегодно представляют на подиумах оригинальные, однако все же классические элементы гардероба, запросто подпадающие под официально стиль.

Эксперты глянцевого издания Vogue собрали 9 актуальных и стильных вещей, которые могут разбавить деловой наряд, продемонстрировав, что его обладательница разбирается в модных тенденциях. Среди них: брюки, пальто, аксессуары и многое другое (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пальто

В ближайшее время красоток ждут уже не морозные, но все же холодные весенние утра и вечера, поэтому без верхней одежды не обойтись. Стильной альтернативой пуховику станет удлиненное пальто из качественного материала – шерсти или кашемира. Оно будет выглядеть выигрышнее на фоне обычных курток, ведь несет в себе нотки элегантности и важной для работы официальности.

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Кожаные штаны

Новое дыхание классическим брюкам дали эксперименты с кроем и тканью. Не отходя от общепринятого темного низа и светлого верха, можно добавить в свой образ черные кожаные брюки прямого фасона, которые рекомендуют комбинировать с блузами и рубашками.

Костюм оверсайз

Для тех, кому в офисе советуют придерживаться официального дресскода, стилисты предлагают обратить внимание на костюм-двойку объемного кроя. Он не только придаст "легкости" образу, но и будет выгодно выделяться на фоне приталенных и непрактичных моделей.

Костюмный жилет

Третий элемент классического костюма – жилет, советуют не бояться комбинировать с джинсами, брюками, кардиганами и т. д. Он придаст даже обыденному образу деловой облик и станет "изюминкой" наряда.

Межсезонное платье

Экспрерты советуют добавить в свой гардероб одно, но актуальное во все сезоны платье. Она обычно имеет удлиненный неяркий фасон, который можно легко соединить с каблуками, пальто, кожаной курткой и даже кроссовками.

Пестрые и яркие аксессуары

Хотя официальный дресскод и диктует свои правила одежды, никто не запрещает модницам расставлять акценты на аксессуарах. В этом сезоне актуальными остаются яркие сумки, обувь и платки разнообразного фасона и с узорами.

Золотые аксессуары

Официальный стиль – не только демонстрация выдержанности и элегантности образа, но и возможность произвести впечатление драгоценными металлами. В частности, золотые серьги, браслеты и кольца всегда выигрышно смотрятся на фоне классического костюма.

Стильный трикотаж

В течение нескольких сезонов мягкие, уютные и комфортные трикотажные вещи не перестают пользоваться спросом, говорят эксперты. Главное – не отходить от делового дресскода, соблюдать базовую цветовую гамму и разбавить образ другими тканями.

Байкерская куртка

Неожиданный тренд, вошедший в офисную моду сезона весна-лето 2022 года – массивная кожаная байкерская куртка. Чтобы построить одежду с таким бунтарским элементом, ее нужно всего-навсего разбавить классическими брюками или платьем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в моду возвращаются мешковатые штаны с заниженной талией. С чем их комбинировать, можно прочесть в материале.