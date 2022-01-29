Его носила Мэрилин Монро. В моду вернулся легендарный бюстгальтер 1950-х годов

Знаменитый конусообразный бюстгальтер из 1950-х годов, который носила Мэрилин Монро, возвращается в моду. Его периодически надевали мировые звезды, но в этом году забавный лиф снова становится иконой стиля.

Как пишет The Sun, в 1990 году Мадонна привлекла внимание публики именно корсетом с данной формой бюста от Jean Paul Gaultier во время своего тура Blonde Ambition. А Кайли Дженнер была одета так на 72-м ежегодном благотворительном мероприятии Parsons Benefit в Нью-Йорке.

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Между тем, на Неделе моды в Париже на показе осенней коллекции 2022 года от дизайнера Ниго с конусообразным бюстом появилась актриса Джулия Фокс.

К ним присоединилась и рэперша Cardi B, которая выбрала такой лиф для выступления на церемонии вручения премии "Грэмми 2021". Кроме того, в своем клипе на песню "Up" рэп-исполнительница показалась с заостренным лифом не одна. В велюровые топы с конусообразным бюстгальтером была одета вся ее подтанцовка.

Историк моды Натали Нуделл утверждает, что автор этого изделия – легендарный французский модельер Жан-Поль Готье взял нижнее белье и сделал из него одежду, пишет Page Siх.

"Жан-Поль Готье – один из тех дизайнеров, которые действительно воплотили и прославили женскую фигуру, но при этом сохранили немного футуристический подход. Это определенно выдержало испытание временем", – сказала стилист рэпера Savage Зерина Акерс.

Эксперты моды отмечают, что это не белье, а "изделие, которое переносит его из этого ограничивающего пространства в место женского освобождения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли тайну бантика на бюстгальтере, которая, как оказалось, уходит в былые времена.