Дубленки 2021-2022: стилисты показали трендовые модели. Фото

В 2021 и 2022 годах на пике популярности будут теплые дубленки. Есть множество стильных моделей: авиатор, пушистые и с акцентом на мех.

Кроме того, лаконичный вариант дубленки – жакет. Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в тренде будут дубленки-авиаторы, которые подойдут к любому образу на каждый день. Также на пике популярности – длинные дубленки, пушистые шубки, которые можно миксовать как с платьями, так и джинсами/брюками.

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Стилисты рекомендуют приобрести дубленки с акцентным мехом, а также лаконичную модель – жакет.

В 2021-2022 годах также не теряет актуальность двусторонняя дубленка, которая известна своей максимальной универсальностью.

Стоит отметить, что дубленки можно сочетать как с брюками и грубыми ботинками, так и с длинными юбками и платьями. Классические модели носят с чем угодно: с вязаной юбкой и джинсами, спортивными брюками и романтичными платьями.

К слову, самыми популярными цветами остаются бежевый и коричневый. Например, можно выбрать оттенки сливок и карамели или же коньяка и шоколада. Кроме того, актуальными будут черные, белые и серебристые модели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты.