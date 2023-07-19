Должны быть у всех! Названы самые модные шорты лета 2023: с чем их сочетать. Фото

Невозможно представить летний гардероб без комфортных и стильных шорт. Правда, многие барышни боятся их носить, ошибочно считая, что образ автоматически станет "пляжным" и неуместным в качестве повседневного аутфита. Если же уметь правильно стилизовать шорты, то можно получить трендовый, свежий, а при желании даже гламурный лук.

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Выбирайте удобные силуэты, не бойтесь экспериментировать с длиной, цветами и материалами. А какие модели будут на пике популярности в этом летнем сезоне и с чем их сочетать, расскажет OBOZREVATEL.

Джорты

Пожалуй, самой трендовой моделью лета-2023 считаются так называемые джорты. Это джинсовые шорты, отличие которых заключается в более длинной штанине – она заканчивается чуть выше или чуть ниже колена. Мировые знаменитости обожают носить их в дуэте с классической обувью, например, лоферами или казаками. Хотя они гармонично будут сочетаться и с кроссовками, и с босоножками на каблуке, и просто кроксами.

Короткие шорты

Если вы фанатка мини, то короткие шорты для вас. Речь идет не о тех моделях, которые оголяют лишние участки тела, а о шортах с подолом, которые немного короче, чем джорты или бермуды. Идеальный вариант для вашего списка вещей на отпуск. Топы, рубашки и оверсайз-футболки – отличная компания такому фасону.

Бермуды

Бермуды остаются актуальными уже не первый сезон. С каждым годом мы видим все больше смелых сочетаний с этим идеальным вариантом летней рабочей одежды. Для максимального вау-эффекта носите такие шорты с блейзером или жилетом.

Комплекты

В сочетании рубашки и шорт есть что-то приятное. Выбирайте простые фасоны, в которых можно чувствовать себя так же комфортно, как в пижаме. Не бойтесь, что ваш образ будет выглядеть слишком "по-домашнему". Здесь речь скорее об уютном и расслабляющем виде.

Спортивные шорты

Да, вам не послышалось, спортивные шорты в этом году покидают пределы тренажерного зала и выходят на улицы в составе трендовых луков. Выбирайте как короткие, так и более длинные свободные модели. Самые смелые модницы могут сочетать спорт с классикой, обувая под такие шорты каблук.

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