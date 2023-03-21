Делают образ изящным: секреты стиля Меган Маркл, которые позволят выглядеть стройнее. Фото

Жена британского герцога Гарри Меган Маркл умеет мастерски подбирать одежду и придавать образам уникальность. Даже повседневную, на первый взгляд, одежду бывшая актриса комбинирует так, чтобы ее наряд выглядел элегантно, а тело – стройным.

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Такого эффекта ей помогают достичь простые лайфхаки, рассказала модный эксперт Миранда Холдер на своей странице в TikTok. В частности, она проанализировала выход Меган Маркл в свет на праздновании 8 марта с женщинами из фонда Archewell Foundation (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Открытые лодыжки и предплечья

Меган Маркл выбрала total black look, поэтому ее силуэт визуально казался тоньше, но это не единственный секрет стройности герцогини. Она надела укороченные брюки, которые открывали ее лодыжки – самую тонкую часть ноги – а также подкатила рукава, чтобы обнажить изящное предплечье.

Используя этот лайфхак, даже многослойный образ не обезобразит пропорции фигуры.

Строгие силуэты

Меган Маркл – не из тех красавиц, которые поддались моде на оверсайз и мешковатую одежду. Ее элегантное кашемировое пальто Max Mara имело прямой крой, однако расстегнутый вид придал образу непринужденности.

Облегающие брюки и кофта, открывшая горло, визуально удлинили ее фигуру, что также поможет выглядеть стройнее.

Аксессуары

С черным цветом нужно соблюдать осторожность. Конечно, он может помочь скрыть недостатки фигуры, но порой монохромность утяжеляет наряд. Вот еще несколько лайфхаков от Меган Маркл, как разбавить однотонный образ:

– острые балетки цвета слоновой кости визуально удлиняют ноги;

– сумка в тон придаст наряду легкости;

– аксессуары на руках и ушах помогут визуально "разбавить" скучный образ.

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