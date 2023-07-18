Давно вышли из моды! Названы фасоны брюк, о которых пора забыть. Фото

Если топы или рубашки девушки покупают, чаще всего, в большом количестве на сезон, то брюки – одни и на целый год, а иногда и на несколько лет. Это вполне логично и объяснимо. Брюки – вещь универсальная, их можно совершенно по-разному стилизовать, делая непохожие друг на друга образы. Но стоит быть крайне внимательными и не упустить момент, когда та или иная модель теряет актуальность, попадая в списки антитрендов.

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Потерять актуальность могут не только конкретные фасоны, но и принты, ткани, детали. Расскажем об этом в материале OBOZREVATEL.

Скинни

Скинни уже давно не считаются трендовой моделью. В эпоху оверсайз стоит выбирать более свободные фасоны: джоггеры, карго, брюки клеш. Они не только стильно смотрятся, но и красиво подчеркивают все изгибы. А вот скинни могут сыграть злую шутку и выдать "неидеальности" фигуры, так что прощаемся с ними навсегда.

Брюки с лампасами

Эта деталь полюбилась некоторым модницам за ее свойство визуально удлинять ноги. Но сегодня лампасы буквально кричат о безвкусице, а поэтому от них стоит избавиться. Выбирайте классические однотонные брюки без дополнительного декора.

Обтягивающие кожаные брюки с молниями

То, что обтягивающие фасоны базируются в списке антитрендов, мы уже выяснили. Но если речь о брюках с некачественной кожи или кожзама в дуэте с различными замочками или молниями в качестве декора – это комбо антитрендов. Однако это вовсе не значит, что стоит игнорировать изделия из кожи. Присмотритесь к свободным фасонам глубоких темных оттенков без каких-либо вставок.

Крупные принты на брюках

Крупные принты автоматически сделают вас больше в объемах, а это совершенно не тот эффект, к которому мы стремимся. Кроме того, подобные расцветки выглядят старомодно, а потому могут и вам накинуть сверху нежелательных 5-10 лет. Чтобы избежать искривления пропорций фигуры, вместо принтованных цветастых брюк выбирайте однотонные модели шоколадных, графитовых, угольных, серых или темно-синих оттенках.

Камуфляжные брюки

Эта расцветка в современных реалиях выглядит не только нестильно, но еще и крайне неуместно, если вы не имеете никакого отношения к военному делу. Вместо камуфляжных брюк присмотрите для себя брюки-карго. Эта расслабленная модель буквально затмила других своих "коллег" этим летним сезоном и обещает занимать лидирующие позиции и дальше.

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