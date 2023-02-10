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Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
393
Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Зима медленно подходит к концу, значит скоро суровые морозы сменят теплые, весенние дни. Самое время вытащить из шкафа прошлогодние легкие вещи и проанализировать гардероб на предмет антитрендов, поскольку многие модные тенденции 2022 года уже утратили свою актуальность.

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Надеть их снова – признак отсутствия стиля и незаинтересованности в фэшн-индустрии. OBOZREVATEL решил рассказать, о какой одежде в этом сезоне лучше забыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пальто на молнии

Такие модели обычно имеют прямой крой, не подчеркивают талию и выглядят дешево. Лучше заменить застежку на крючки, пуговицы или пояс.

Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Джемпер с короткими рукавами

Буквально недавно они были на пике популярности, но уже в 2023 году мода не пощадила модели с короткими рукавами, визуально укорачивающими руки и придающими объем.

Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Байкерские кожаные куртки

Их популярность послужила причиной заезженности. Почти каждая модница имеет в своем арсенале брутальную косуху, а с приходом теплых дней такая куртка не придаст образу уникальности, ведь ее будет носить каждая третья красавица.

Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Юбки плиссе

Прошлой осенью многие модницы хвастались удлиненными юбками плиссе, однако пока их актуальность пошла на спад. Лучше присмотреться к более коротким моделям из кожи, например.

Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Леггинсы со штрипками на стопах

Странный тренд, так и не прижившийся в гардеробах красавиц, тоже более неактуален. Впрочем, его можно заменить удлиненными леггинсами с разрезами у голени.

Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие принты будут в моде весной 2023 года. Подробнее об этом – читайте в материале.

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