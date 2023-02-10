Давно пора забыть: пять антитрендов весны 2023, которые укажут на отсутствие вкуса. Фото

Зима медленно подходит к концу, значит скоро суровые морозы сменят теплые, весенние дни. Самое время вытащить из шкафа прошлогодние легкие вещи и проанализировать гардероб на предмет антитрендов, поскольку многие модные тенденции 2022 года уже утратили свою актуальность.

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Надеть их снова – признак отсутствия стиля и незаинтересованности в фэшн-индустрии. OBOZREVATEL решил рассказать, о какой одежде в этом сезоне лучше забыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пальто на молнии

Такие модели обычно имеют прямой крой, не подчеркивают талию и выглядят дешево. Лучше заменить застежку на крючки, пуговицы или пояс.

Джемпер с короткими рукавами

Буквально недавно они были на пике популярности, но уже в 2023 году мода не пощадила модели с короткими рукавами, визуально укорачивающими руки и придающими объем.

Байкерские кожаные куртки

Их популярность послужила причиной заезженности. Почти каждая модница имеет в своем арсенале брутальную косуху, а с приходом теплых дней такая куртка не придаст образу уникальности, ведь ее будет носить каждая третья красавица.

Юбки плиссе

Прошлой осенью многие модницы хвастались удлиненными юбками плиссе, однако пока их актуальность пошла на спад. Лучше присмотреться к более коротким моделям из кожи, например.

Леггинсы со штрипками на стопах

Странный тренд, так и не прижившийся в гардеробах красавиц, тоже более неактуален. Впрочем, его можно заменить удлиненными леггинсами с разрезами у голени.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие яркие принты будут в моде весной 2023 года. Подробнее об этом – читайте в материале.

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