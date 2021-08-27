Что будем носить этой осенью: 5 самых необходимых вещей в гардеробе каждой девушки. Фото

Переход от летнего гардероба к осеннему может стать идеальным временем для того, чтобы немного поэкспериментировать со стилем или вовсе изменить его. К примеру, тренч поверх платья или классический костюм с белыми кедами – тенденции, без которых не обойтись будущей осенью.

Именно в сентябре можно смело носить объемные свитера в сочетании с короткой юбкой и грубыми ботинками. Об этом пишет журнал о моде Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также можно попробовать более смелый вариант: надеть тренч поверх платья в бельевом стиле, дополняя это все теми же biker boots.

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Но кроме проверенных временем "модных трюков", стоит также попробовать и новые тренды: сочетать костюм-тройку с белыми кедами, актуальное трикотажное платье – с мюлями или лоферами на плоской подошве и жакетом оверсайз.

А юбку из костюмной ткани с высоким разрезом замиксовать с курткой-косухой.

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