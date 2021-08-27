Что будем носить этой осенью: 5 самых необходимых вещей в гардеробе каждой девушки. Фото
Переход от летнего гардероба к осеннему может стать идеальным временем для того, чтобы немного поэкспериментировать со стилем или вовсе изменить его. К примеру, тренч поверх платья или классический костюм с белыми кедами – тенденции, без которых не обойтись будущей осенью.
Именно в сентябре можно смело носить объемные свитера в сочетании с короткой юбкой и грубыми ботинками. Об этом пишет журнал о моде Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Также можно попробовать более смелый вариант: надеть тренч поверх платья в бельевом стиле, дополняя это все теми же biker boots.
Но кроме проверенных временем "модных трюков", стоит также попробовать и новые тренды: сочетать костюм-тройку с белыми кедами, актуальное трикотажное платье – с мюлями или лоферами на плоской подошве и жакетом оверсайз.
А юбку из костюмной ткани с высоким разрезом замиксовать с курткой-косухой.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2021. По словам модельера, в моде будет кожаные жакеты, яркие плащи и животные принт.
Также стилист София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад.
стилист Екатерина Полякова рассказала, что осенью 2021 на пике популярности будут джинсы с низкой посадкой, мешковатые и клеш. Также в тренде остается черный деним.