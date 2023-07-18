Четыре ошибки в летних образах, которые указывают на 'дурной тон': эти вещи нельзя сочетать

Образ может многое рассказать о женщине, если уметь подмечать детали. Силуэты, цвета, длина и акценты служат маркерами об уверенности в себе, закомплексованности или чувстве стиля. Летом это особенно заметно, когда одежды становится минимум.

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Неудачные сочетания могут кричать о "дурном тоне" и безвкусице. OBOZREVATEL расскажет, какие вещи лучше не совмещать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Две открытые вещи

Мини-шорты и топ с глубоким декольте – распространенная ошибка среди молодых красавиц, которые хотят хвастаться стройными телами. Однако в глаза такой лук бросается не из-за чувства стиля, а благодаря открытости и вульгарности. Если цель наряда – не чрезмерное внимание, лучше избегать подобной комбинации.

Легкая ткань и массивная обувь

В образе все должно выглядеть гармонично. Вязаный кардиган и балетки – категорическое нет, как и летнее платье с осенними сапогами. Следует оставить массивную обувь для темной и плотной одежды, а к легким тканям подобрать что-то более изящное.

Короткое платье и высокие каблуки

Шпильки в 2023 году следует обувать только с закрытым образом, чтобы подчеркнуть фигуру, но не опозориться вульгарным луком. Для короткой модели можно выбрать обувь на низком каблуке.

Белье и слишком легкий верх

Белье, которое можно разглядеть, до сих пор остается "дурным тоном" в образе. Черный лиф под полупрозрачный светлый топ лучше не одевать, а заменить бельем в тон или подобрать более плотный верх.

Раньше OBOZREVATEL писал о летних штанах, которые прекрасно сочетаются с любым верхом.

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