Бывшая работница ZARA подсказала, как дешево купить модные вещи

Бывшая работница магазина ZARA рассказала, где продавцы "прячут" самые дешевые вещи. По ее словам, владельцы магазинов не хотят, чтобы покупатели видели уцененную одежду.

Героиня материала, имя которой оставили в тайне, рассказала изданию The Sun 4 лайфхака, как правильно закупиться в массмаркете и где искать выгодные предложения. Экс-продавщица убеждает, что об этих вещах знают только "свои".

Девушка рассказала, что работников заставляют размещать уцененные вещи в самых отдаленных уголках магазинов. Таким образом, зайдя в помещение, покупатель сразу видит новинки и хочет их приобрести, поэтому не всегда доходит до конца зала.

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Автор лайфхаков поделилась собственным способом поиска хороших и дешевых вещей, который не раз ее спасал. Бывшая сотрудница ZARA рекомендует прийти в магазин за 10 минут до закрытия и попросить показать вещи, оставшиеся на стендах у примерочных. Обычно за день там собирается много дешевой одежды.

Нужно регулярно следить за официальным приложением магазина, ведь там можно отфильтровать вещи по цене и натолкнуться на распродажу. Девушка рассказала, что ZARA любит снижать стоимость неожиданно, поэтому не всегда можно успеть приобрести что-нибудь в магазине.

Большинство массмаркетов распродают несезонную одежду по низкой цене, чтобы не оставлять ее на складе. В конце весны можно найти дешевые зимние куртки и обувь, тогда как с приходом морозов падают цены на летнюю одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский бренд ZARA в 2021 году признали самым популярным в мире. Исследования проводились с помощью генерации данных поиска Google.