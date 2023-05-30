Будьте осторожны! Пять летних платье сильно полнят: чем их заменить, чтобы казаться стройнее. Фото
Платье – один из любимых элементов одежды модниц летом. Однако важно правильно подобрать фасон, что не "прибавить" себе пару лишних килограммов.
OBOZREVATEL собрал подборку главных ошибок в выборе летнего платья. Некоторые фасоны могут напрочь испортить даже самую привлекательную фигуру.
В обтяжку
Одной из главных "опасностей" в выборе платья является фасон, который может подчеркнуть недостатки, даже у безупречно стройных девушек. Облегающие модели могут акцентировать даже незначительные изменения в фигуре и иногда создавать иллюзию лишнего объема. Это особенно заметно, когда используются тонкие синтетические материалы, которые не дают фигуре достаточной свободы.
Если вы предпочитаете носить облегающие платья, рекомендуется выбирать модели из плотных и качественных материалов, которые подчеркивают формы тела, но не слишком обтягивают их.
Балахон
Как в медали, в вопросе выбора фасонов платьев есть оборотная сторона. Бесформенные балахоны могут быть не менее проблематичными для фигуры, чем облегающие модели. Хотя такие платья дают ощущение свободы, не вызывают дискомфорта и не подчеркивают недостатки, слишком объемные формы могут негативно сказаться на общем облике. Мы не призываем отказываться от свободного стиля, но всегда нужно соблюдать баланс. Рекомендуется выбирать платья, которые соответствуют вашему размеру, и компенсировать объем с помощью деталей, таких как пояс.
Талия не на месте
Давайте рассмотрим этот пункт подробнее. В первую очередь, стоит отметить модели платьев с завышенной линией талии, когда она располагается под грудью. Часто такой фасон создает впечатление, что девушка имеет животик и визуально увеличивает размер груди. В результате верхняя часть тела выглядит более выраженной, чем на самом деле.
Второй вариант - модели с заниженной линией талии, которые создают менее привлекательный образ. В результате получается вытянутое прямоугольное туловище и кажется, что ноги короткие.
Объемный декор
Важно обратить внимание на выбор деталей декора при составлении образа. Рюши, воланы, перья и аппликации могут привлечь внимание к определенным зонам тела и создать дополнительный объем. Если ваша цель - избежать лишней пышности, рекомендуется отказаться от таких декоративных элементов в вашем образе.
Особое внимание следует уделить баскам. Хотя этот элемент декора может визуально придать талии определенную форму и увеличить объем бедер, это может быть выгодным для девушек с типом фигуры "треугольник". Однако, в большинстве случаев баска может оказаться невыгодной для фигуры и лишь подчеркнуть полноту.
При выборе декоративных элементов стоит руководствоваться своими индивидуальными особенностями и целями. Если вы стремитесь создать более стройный образ, рекомендуется отдавать предпочтение более минималистичным и лаконичным деталям, которые не создадут лишнего объема и не привлекут внимание к проблемным зонам фигуры.
Пышная юбка
Если вы не хотите выглядеть крупнее, чем есть на самом деле, не стоит обращать внимание на платья с пышной юбкой и из плотных материалов, таких как неопрен. В настоящее время такие платья уже не считаются модными, и помимо этого они могут придать вам несколько лишних килограммов.
Вместо этого выбирайте один из предложенных ниже вариантов, чтобы визуально вытянуть фигуру и сделать ее более стройной.
- Платья-футляры: Эти облегающие платья подчеркивают формы тела и создают эффект стройности. Они обычно имеют приталенный силуэт и могут быть выполнены из ткани с легким эластичным волокном, чтобы хорошо облегать фигуру.
- Платья с высокой талией: Платья с поднятой талией, которые начинаются над естественной линией талии, создают визуальный эффект удлиненных ног и стройной силуэта. Это могут быть платья-солнце, сарафаны или платья в стиле "бохо".
- А-силуэт: Платья с А-силуэтом имеют приталенную верхнюю часть и расширяются книзу, создавая форму буквы "А". Такой силуэт помогает скрыть широкие бедра и создает баланс между верхней и нижней частью тела.
- Вертикальные полосы: Платья с вертикальными полосами могут создать иллюзию более стройного силуэта. Они визуально удлиняют фигуру и придают ей грацию.
Ранее OBOZREVATEL писал о 5 модных ошибках, которые почти все женщины совершают летом. В погоне за трендами мы иногда забываем об определенных нюансах. Например, просвечивается ли платье или юбка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!