Балетки возвращаются в моду: с чем носить весной-летом 2021

В сезоне 2021 снова в моду возвращаются всеми любимые балетки, которые удобно носить каждый день. Их можно сочетать с любыми образами, например, юбками, брюками и даже легинсами.

Дизайнеры в своих новых весенне-летних коллекциях представили различные модели. Среди них меховые модели, мэри-джейн без каблука, с бантиками и множество других. Подробней о том, с чем носить подобную обувь – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, сочетать балетки можно с укороченными брюками, юбками-макси и джинсами-скинни с объемным верхом. Некоторые знаменитости носят обувь с широкими джинсами и льняными брюками.

Кроме того, балетки будут в тренде не только весной, но и летом. В такое время года их можно сочетать с платьями, спортивными костюмами и бейсболками. Такая обувь органично завершает капсулы повседневных летних образов. В них комфортно долго гулять по городу или делать шопинг.

Их можно сочетать с любыми образами

Отметим, что женщинам с пышными формами не пойдут балетки с завязками и ремешками – они привлекут ненужное внимание к проблемной части ног. Также не стоит носить подобную обувь с пальто на меху и дутыми куртками.

Осторожно подходите к выбору пары для завершения делового лука – в этом случае существуют ограничения по цвету и фасону обуви.

Балетки будут в тренде не только весной, но и летом

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