Балетки – тренд лета 2021: с чем их носить. Фото

Балетки с геометричным носком, сборками на резинке и богатой цветовой палитрой – тренд лета 2021. Они идеально впишутся в современные стильные образы.

Так, дизайнеры советуют присмотреться к моделям в карамельно-пастельных тонах или к классическим черным. Их можно сочетать с рубашками оверсайз, широкими брюками, юбками-трапециями и миди, платьями в романтическом стиле или, наоборот, со строгими "футлярами", пишет Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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Также, по словам экспертов, не стоит забывать про универсальное и классическое летнее сочетание балеток с прямыми светлыми джинсами и базовой футболкой. Образ можно дополнить шейным платком или серьгами и колье в минималистичном стиле.

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