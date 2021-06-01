Балетки – тренд лета 2021: с чем их носить. Фото
Балетки с геометричным носком, сборками на резинке и богатой цветовой палитрой – тренд лета 2021. Они идеально впишутся в современные стильные образы.
Так, дизайнеры советуют присмотреться к моделям в карамельно-пастельных тонах или к классическим черным. Их можно сочетать с рубашками оверсайз, широкими брюками, юбками-трапециями и миди, платьями в романтическом стиле или, наоборот, со строгими "футлярами", пишет Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Также, по словам экспертов, не стоит забывать про универсальное и классическое летнее сочетание балеток с прямыми светлыми джинсами и базовой футболкой. Образ можно дополнить шейным платком или серьгами и колье в минималистичном стиле.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.
Также появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.