Балетки, танкетки и огромные платформы. Какая обувь будет в моде летом 2022 года

Модные эксперты проанализировали показы известных дизайнеров и определили 8 главных трендов обуви в следующем сезоне. Среди них: необычные каблуки, танкетки, платформы и многие другие интересные варианты.

Качественная и стильная пара обуви может стать "изюминкой" даже обычного классического образа, демонстрируя окружающим, что ее владелица следит за главными тенденциями в моде. Об этом написало глянцевое издание Bazаar (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оригинальные каблуки

Необычная форма каблука уже давно покоряет показы известных дизайнеров, однако в следующем сезоне оригинальная обувь станет хитом. В тренде геометрические фигуры, вырезка и шпильки с интересными узорами.

Видео дня

Платформа

Экстримально высокая платформа на время исчезла с радаров и даже стала антитрендом, однако летом 2022 года ситуация кардинально изменится. Дизайнеры продемонстрировали разнообразные вариации босоножек, от ярких пестрых моделей, до классических нюдовых цветов.

Балетки

Для любительниц удобной и практичной обуви, эксперты посоветовали присмотреться к классическим балеткам. А чтобы добавить наряду шика, можно поэксперементировать с фасоном, цветом и декором.

Круглый нос

В прошлое медленно отходят квадратные носы на каблуках, сапогах и босоножках. На смену им дизайнеры продемонстрировали стильные и изысканные варианты с круглым носом, не придающие стопам массивности, а наоборот визуально укорачивающие их.

Танкетка

В этом году дизайнеры много экспериментируют с формой танкеток, делая ее то заостренной, то округлой, то прозрачной, а то и вовсе смещая от пятки к центру стопы. В любом случае, этот вариант подойдет для тех, кто хочет прибавить себе несколько сантиметров роста, не жертвуя комфортом.

Туфли "Мэри Джейн"

Летом 2022 года в тренде будут модели с застегивающимися на ноге ремешками. Такие туфли обычно были актуальны для детей, однако модельеры решили дать им "вторую жизнь", добавив в свои модные коллекции.

Слингбеки

Необычные туфли, моду на которые задали в Prada, с тоненьким ремешком над пяткой и каблуками в форме "запятой" станут хитом следующего сезона. Соблазнительно открытая стопа и оригинальный дизайн точно привлекут внимание окружающих.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие юбки будут актуальны в следующем сезоне. Популярность, в частности, получат юбки разной длины и разрезами, мини и многие другие модели.