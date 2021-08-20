Антитренды и база: как нужно одеваться осенью 2021. Фото

Осенью 2021 года на пике популярности будут клетка, мех, деформация и деконструкция. Если в вашем гардеробе большую часть занимают именно базовые вещи, то вам всегда будет что надеть.

Кроме того, эти вещи друг с другом легко сочетаются и используются для разных жизненных ситуаций. Тренды хороши в небольшом количестве, чтобы образы выглядели интересно и с изюминкой. Соответствующий пост опубликовала Instagram-стилист на своей странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из лета этот тренд плавно переходит в осень. Необычный крой юбок, брюк и других вещей – все это очень модно. Выбирайте тренч, джинсы, юбки, платья.

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В моде крупная яркая клетка. Если она вписывается в ваш гардероб и подходит вашей фигуре и внешности, то это будет отличным приемом этой осенью. Особенно интересно смотрятся клетчатые костюмы, тренчи, пальто.

Самая модная обувь ранней осени – обувь с мехом, уличная обувь, похожая на домашнюю. Это могут быть практически тапки или лоферы с меховыми вставками. Такой тренд набирает популярность.

Стилист добавила: чтобы понимать, какие вещи антитренды, нужно тренировать насмотренность, анализировать, подмечать, что к стилю имеет отдаленное отношение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, черно-белые базовые вещи – это основа шкафа любой модницы. Оба цвета универсальны, поэтому сочетать их можно с чем угодно, в том числе и между собой.