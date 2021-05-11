Андре Тан удивил ярким сленгом о мире моды

Популярный украинский модельер Андре Тан, который в своем блоге регулярно рассказывает о новых тенденциях в мире моды, рассекретил "фирменные" выражения. Кроме того, он объяснил их значение.

Первое в списке – "В этом даже не хоронят". Это значит следующее: "Лучше отдай это платье нелюбимой подруге". Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Зуб даю на холоде" – "Зуб я тебе, конечно, не отдам, но обещание даю".

"На это платье мужчины слетаются, как черти на душу" – "Это твой билет в замужнюю жизнь".

"Весь хлеб свежий" – "Посмотрите, какая я богатая".

"И в пир, и в мир, и в добрые люди" – "И за хлебом, и на свадьбу".

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.