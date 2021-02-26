Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию одежды. Фото

Известный украинский модельер Андре Тан представил весеннюю коллекцию под названием "Обновленная ты!".

На своей странице в Instagram он опубликовал эскизы женственных нарядов и показал их на моделях. Так, среди новинок можно увидеть стильное платье в горошек, ярко-розовый топ с оголенными плечами, длинное платье свободного кроя, в котором плечи также остаются открытыми. А завершает яркую коллекцию обтягивающий наряд коричневого цвета в крупный горох (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Любая коллекция начинается с идеи. В основу "Обновленная ты!" я заложил важность перезагрузки после тяжелого 2020 года. Сейчас каждый переживает новую версию себя, так как старые парадигмы уже не работают. В этом году нужно жить эмоциями, ощущениями и интуицией, а не умом и логикой, как было раньше", – написал дизайнер о новом творении.

Андре Тан отметил, что создание новых образов отняло у него много сил, но зато теперь он невероятно счастливый.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан показал, что носить женщинам plus size. В Instagram он опубликовал соответствующее сториз, в котором продемонстрировал новинки этого сезона. Так, основой коллекции стали рубашки размеров от XL до XXXL.