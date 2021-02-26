Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию одежды. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
12,3 т.
Андре Тан представил женскую коллекцию

Известный украинский модельер Андре Тан представил весеннюю коллекцию под названием "Обновленная ты!".

На своей странице в Instagram он опубликовал эскизы женственных нарядов и показал их на моделях. Так, среди новинок можно увидеть стильное платье в горошек, ярко-розовый топ с оголенными плечами, длинное платье свободного кроя, в котором плечи также остаются открытыми. А завершает яркую коллекцию обтягивающий наряд коричневого цвета в крупный горох (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Любая коллекция начинается с идеи. В основу "Обновленная ты!" я заложил важность перезагрузки после тяжелого 2020 года. Сейчас каждый переживает новую версию себя, так как старые парадигмы уже не работают. В этом году нужно жить эмоциями, ощущениями и интуицией, а не умом и логикой, как было раньше", – написал дизайнер о новом творении.

Андре Тан отметил, что создание новых образов отняло у него много сил, но зато теперь он невероятно счастливый.

Новая коллекция Андре Тана
Андре Тан презентовал новую коллекцию
Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию
Андре Тан показал новые женские образы
Андре Тан создал коллекцию весна 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан показал, что носить женщинам plus size. В Instagram он опубликовал соответствующее сториз, в котором продемонстрировал новинки этого сезона. Так, основой коллекции стали рубашки размеров от XL до XXXL.

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