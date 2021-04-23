Андре Тан показал платье-"мечту" на лето 2021. Фото
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции –платьем из 100-процентного хлопка.
Наряд имеет широкую обтачку и ленты по бокам, которые можно завязывать корсетом. Об этом модельер рассказал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По словам Тана, в таком платье не будет жарко даже в самый знойный день лета. "Одним словом – не платье, а мечта!" – добавил он.
Коротко о знаменитости:
Андре Тан – украинский модельер, занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.
Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.
Дизайнер рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.