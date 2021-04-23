Андре Тан показал платье-'мечту' на лето 2021. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции –платьем из 100-процентного хлопка.

Наряд имеет широкую обтачку и ленты по бокам, которые можно завязывать корсетом. Об этом модельер рассказал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Тана, в таком платье не будет жарко даже в самый знойный день лета. "Одним словом – не платье, а мечта!" – добавил он.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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