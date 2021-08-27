Андре Тан показал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде осенью 2021. По словам модельера, в моде будет кожаные жакеты, яркие плащи и животные принт.

Соответствующий пост дизайнер опубликовал на личной странице в Instagram. "Верхняя – хватайте тренды", – призвал Андре Тан.

Кожаный жакет

Знаменитый модельер призвал выбирать чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер.

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"Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть)", – написал он.

Яркий плащ-дождевик

По словам Андре Тана, это прекрасная возможность добавить интересный крой или яркий цвет в повседневный образ.

"Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами", – отметил дизайнер.

Кейп

Тан считает, что кейп вечно модная базовая вещь, которую можно сочетать как с трениками, так и с вечерним нарядом.

Пальто с мягкой линией плеча

"Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ", – написал модельер.

Животный принт

Андре подчеркнул, что такой принт не выглядит вульгарно.

"Если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет)", – написал он.

Кожаный тренч

"Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома", – написал Тан.

По его словам, это женственно, вкусно, оригинально.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан в честь 30-летия Независимости Украины презентовал коллекции платьев и блуз, в которых использовал решетиловскую вышивку.