Андре Тан показал маленькое черное платье на лето 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан показал модницам, как выглядит стильное маленькое платье черного цвета на лето 2021. По словам модельера, многие думает, что такой наряд неактуален на сегодняшний день, но на самом деле он придаст вашему аутфиту эффектности и женственности.

Так, модное платье сделано из хлопка стрейч, а также оно имеет идеальный силуэт – солнце в солнце и очень много клиньев. Об этом Тан рассказал на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дизайнер пошутил, что в этом наряде можно много есть и никто этого не заметит, так как платье имеет свободный крой. Также в нем легко "крутиться".

Плюсом ко всему является дизайнерский рукав с асимметричным защипом, а также в области груди можно расстегнуть пуговицы и показать красивую шею.

Тан добавил, что такой образ можно дополнить стильным обручем или заменить его на шляпу-морячку, а если вместо босоножек обуть кроссовки – получится повседневный стильный лук.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

Ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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