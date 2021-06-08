Андре Тан показал идеальный спортивный костюм в 2021 году. Фото и видео

Украинский дизайнер Андре Тан показал модницам стильный спортивный костюм в этом сезону. Он имеет широкий объемный рукав, который можно затягивать на резинке или оставить расклешенным.

Спортивные брюки отличаются отстроченной стрелкой и особой изюминкой – из них выглядывают еще одни штаны на флисе и затяжке. Об этом Тан рассказал на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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Дизайнер отметил, что сочетать этот спортивный костюм можно с удобной сумкой-авоськой. Он подчеркнул, что это "идеальный образ на все случаи жизни".

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

Также Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

Кроме того, Тан рассказал, что в 2021 году основной тренд в выпускных образах – это универсальность. Важно, чтобы изделие пригодилось и после выпускного, а не пылилось в шкафу. Также стоит не забывать о правилах дресс-кода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 мужчинам стоит носить шорты бермуды. Так, если они прикрывают колени, то в них можно ходить и в офис.