Андре Тан назвал главные антитренды лета 2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 стоит избавиться от вещей, которые облегают фигуру – рубашка, пиджак, юбка, брюки. По словам модельера, одежда должна быть как будто на вырост, хотя бы на пол размера больше вашего.

Кроме того, лучше отказаться от скинни и заменить брюками-палаццо. Если верх образа объемный, летом скинни можно заменить велосипедками или леггинсами. Об этом Тан рассказал эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дизайнер рекомендует избавиться от перфорированной обуви (особенно сапоги летом), от обуви из денима, и искусственного меха. Также этим летом из моды выйдут узкие очки, чрезмерная нарядность (кружевные блузки и серьги-люстры) и заколки с жемчугом.

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Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

Также Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

Кроме того, Тан рассказал, что в 2021 году основной тренд в выпускных образах – это универсальность. Важно, чтобы изделие пригодилось и после выпускного, а не пылилось в шкафу. Также стоит не забывать о правилах дресс-кода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 мужчинам стоит носить шорты бермуды. Так, если они прикрывают колени, то в них можно ходить и в офис.