Андре Тан назвал 7 самых модных вещей сезона осень-зима 2021/2022. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут облегающие платья по фигуре, мини-юбки и романтичные блузы. Также на пике популярности останутся модные платки.

Кроме того, одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Облегающие платья как у семейства Кардашьян вернулись. Выбирайте плотные платья длиной мини или миди. Тан советует комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа. И не забывайте о вырезах.

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Самое время демонстрировать свои ножки. Обратите внимание на принты "шахматная клетка", "ромбы", "полоска", и не бойтесь сочетать юбки с цветными колготками или леггинсами.

Банты, рукава-буфы, рукава-фонарики и подплечники – must have этой осени. Уравновесить романтичность в образе поможет деним или маскулинный низ.

Логотипы вернулись вновь, но теперь уже в более современной вариации. Вдохновляемся брендами Versace, Fendi, Balmain и Burberry. Также стоит обратить внимание на трендсеттера Marine Serre – их узнаваемые логотипы-полумесяцы будет видно издалека.

Этот тренд не теряет свою актуальность уже несколько лет. Надевайте шелковые топы и бюстгальтеры прямо поверх оверсайз-джемперов и платьев, или комбинируйте с полупрозрачными лонгсливами, надевая их поверх.

Самой стильной альтернативой ненавистным шапкам становятся косынки из плотных материалов. Вдохновляйтесь показами Max Mara, Versace и Dior.

Одним из ключевых цветов осени и зимы станет лавандовый, который легко комбинируется со сдержанной ахроматической палитрой и отлично дополнит нейтральные оттенки. Также будет актуальным цвет морской синий, желтый (точно такой, как и летом), зеленый (как у Bottega Veneta), яркая фуксия, терракотовый, темно-фиолетовый, серо-голубой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан рассказал, что первыми признаками плохих вещей являются слишком тонкая ткань, излишний декор и неудачная длина изделия. Кроме того, испортить образ может посадка.