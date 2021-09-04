Андре Тан назвал 4 вещи, которые вышли из моды этой осенью

Украинский дизайнер Андре Тан поделился несколькими советами о том, какие осенние вещи нужно выбросить из своего гардероба. Так, в лидерах антитрендов нового сезона оказалась объемна одежда.

В разговоре с OBOZREVATEL дизайнер заявил, что этой осенью избавиться нужно всего лишь от 4 вещей из гардероба: массивные кроссовки, джинсы с дырками, объемные худи и оверсайз одежда.

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По словам Тана, всегда в тренде остаются: белая рубашка, пальто оттенка Camel на запах и классические лоферы.

Зеленый, девственная трава – Лепрекон;

Синий Миконос;

Розовый Фуксия Федора.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан показал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2021. По словам модельера, в моде будут кожаные жакеты, яркие плащи и животные принт.