Андре Тан на примере Славы Каминской показал, какие купальники старят
Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что купальники, где есть сочетание красного и черного – всегда старят. Стилист посоветовал не надевать такие модели женщинам после 25 лет.
Об этом модельер сообщил в программе "Зірковий шлях". Дизайнер разобрал пляжный образ певицы Славы Каминской, где она позировала в слитном красно-черном купальнике и повязке на голову. Он также отметил, что не стоит выбирать слишком откровенные модели (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Тан добавил, что сетка и глубокое декольте выглядят дешево и неуместно, поэтому таких деталей лучше избегать.
Ранее Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone –"розовый павлин".
Как сообщал OBOZREVATEL:
платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.
Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.