Андре Тан на примере Славы Каминской показал, какие купальники старят

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что купальники, где есть сочетание красного и черного – всегда старят. Стилист посоветовал не надевать такие модели женщинам после 25 лет.

Об этом модельер сообщил в программе "Зірковий шлях". Дизайнер разобрал пляжный образ певицы Славы Каминской, где она позировала в слитном красно-черном купальнике и повязке на голову. Он также отметил, что не стоит выбирать слишком откровенные модели (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Тан добавил, что сетка и глубокое декольте выглядят дешево и неуместно, поэтому таких деталей лучше избегать.

Ранее Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone –"розовый павлин".

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