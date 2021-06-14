Andre Tan и Yes презентовали коллекцию рюкзаков для подростков. Фото с показа

Модный бренд Andre Tan Kids совместно с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES представили капсульную коллекцию современных сумок и рюкзаков для детей и подростков. В линейку вошло пять моделей – два рюкзака, два шопера и поясная сумка.

Презентация новинок состоялась в рамках VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сумки и рюкзаки представлены в черном и бежевом цветах. Они украшены фразами и рисунками, которые по стилистике могут напомнить временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

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"Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи обязательно должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения. Я, как отец будущей школьницы, убежден, что детские вещи должны быть такие же стильные, как и вещи их родителей. Поэтому коллаборация YES by Andre TAN – это базовые цвета, продуманная система хранения, практичные материалы и высокое качество изделий. С таким рюкзаком могут ходить не только школьники, но и взрослые", – объяснил подробнее Андре Тан.

Отметим, что новую коллекцию представили звездные родители и их дети: Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских – Леон и Лаура, Слава Демин с сыном Владом, TAYANNA с Даниелем, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан и Катерина Осадчая создали коллекцию одежды. Так, знаменитости уже представили модные новинки – брючный костюм, платья, комбинезоны, блузы и много аксессуаров.