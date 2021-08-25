Актуальные жакеты на осень 2021: стилист назвала модные варианты

Стилист и блогерша София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад.

Главная отличительная особенность актуальных жакетов – это длина. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Крой

Однобортные

Двубортные

Видео дня

Прямые, с полуприлеганием и приталенные

Укороченные и кроп

Удлиненные, асимметрия

Акцентные плечи, оригинальный крой с деталями

Фактуры

Костюмная ткань;

Твид;

Твид в стиле Chanel;

Кожа;

Вельвет;

Велюр и бархат как "нарядные" фактуры.

Цвета и принты

Клетка;

Лапка;

Цветная клетка;

Ахроматы – серые, черные, белые;

Палитра бежево-песочных и коричневых;

Яркие цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с чем можно сочетать массивные цепи осенью 2021 года. По словам эксперта, чокеры-цепочки в сочетании с жакетами оверсайз – один из модных вариантов, чтобы встретить осень ярко.