Актуальные жакеты на осень 2021: стилист назвала модные варианты

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
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Актуальные жакеты на осень 2021: стилист назвала модные варианты

Стилист и блогерша София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад.

Главная отличительная особенность актуальных жакетов – это длина. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Крой

  • Однобортные

Двубортные и однобортные жакеты.

  • Двубортные

Однобортные жакеты.
Видео дня
Двубортные жакеты.

  • Прямые, с полуприлеганием и приталенные

Жакет с необычным кроем.

  • Укороченные и кроп

Укороченные жакеты.

  • Удлиненные, асимметрия

Асимметричный крой жакета.

  • Акцентные плечи, оригинальный крой с деталями

Оверсайз жакеты.

Фактуры

Кожаные жакеты.

  • Костюмная ткань;

  • Твид;

  • Твид в стиле Chanel;

  • Кожа;

  • Вельвет;

  • Велюр и бархат как "нарядные" фактуры.

Цвета и принты

Жакет цветная клетка.

  • Клетка;

  • Лапка;

  • Цветная клетка;

  • Ахроматы – серые, черные, белые;

  • Палитра бежево-песочных и коричневых;

  • Яркие цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с чем можно сочетать массивные цепи осенью 2021 года. По словам эксперта, чокеры-цепочки в сочетании с жакетами оверсайз – один из модных вариантов, чтобы встретить осень ярко.

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