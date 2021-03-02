Adidas выпустит самую длинную обувь в мире: как она выглядит

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш поделился с поклонниками новостью о том, что он создал самую длинную обувь в мире Adidas Superstar x Tommy Cash.

По словам знаменитости, количество пар ограниченное. Соответствующий пост рэпер опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, покупатели могут загрузить приложение бренда Adidas, зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше. 3 марта выберут победителей, которые получат бесплатно самые длинные кеды в мире.

В комментариях под постом пользователи оценили оригинальную обувь и отметили, что с нетерпением хотят узнать, кто же станет счастливчиком кед.

"Мои ноги готовы", "Наконец то кроссовки моего размера", "Хочу", "Нормальные шлепки, Томас", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее в Италии компания Boarini Milanesi создала самую дорогую женскую сумочку, стоимость которой составляет семь миллионов долларов. По словам одного из соучредителей бренда Маттео Родольфо Миланези, этот аксессуар является данью уважения к отцу, которого он потерял, еще будучи подростком.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный модный дом Balenciaga выпустил кроссовки Track.2 за 5750 долларов, которые нельзя носить. Дизайнеры бренда создали обувь, полностью выполненную из латуни и покрытой серебром.