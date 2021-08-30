5 вещей в гардеробе, которые нужно немедленно выбросить: совет стилиста

Стилист Екатерина Полякова поделилась несколькими советами о том, от каких вещей нужно обязательно избавиться в своем гардеробе. Среди них – старые праздничные платья, испорченная и непонравившаяся одежда.

По словам эксперта, расхламляться – это необходимо. Многие ненужные вещи занимают ваше пространство во всех смыслах. Время от времени нужно брать себя в руки и работать с этим. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Эти вещи не просто занимают место в шкафу, но и рассматривают, напоминают, что нужно худеть, а позитивной мотивацией при этом точно не служат.

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Застиранные рубашки, растянувшиеся свитера и т. д. Эксперт советует не хранить эти вещи и носить их дома. Такая "домашняя одежда" портит самооценку.

Затяжка может быть в невидном месте, но вы все равно будете об этом знать и испытывать дискомфорт. То же самое касается и поношенного белья.

Платья, которые были надеты лишь раз, а потом стали отличными пылесборниками. С ними надо уметь расставаться – продайте или отдайте.

По словам стилиста, в идеале нужно стремиться к тому, чтобы каждая вещь приносила радость или хотя бы не вызывала негатив.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, переход от летнего гардероба к осеннему может стать идеальным временем для того, чтобы немного поэкспериментировать со стилем или вовсе изменить его. К примеру, тренч поверх платья или классический костюм с белыми кедами – тенденции, без которых не обойтись будущей осенью.