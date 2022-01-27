Украинская стилист назвала 7 вещей из мужского гардероба, которые стоит забрать себе

Современные модницы имеют полное право без стеснений заходить в мужские отделы в магазинах одежды и выбирать вещи для своих образов. Тренд на "унисекс" и свободные фасоны уже долгие годы остается на пике популярности. Эксперты уверены, что это продлится еще очень долго.

Стилист из Украины Яна Щебельская назвала 7 вещей из мужского гардероба, которые женщина может смело забирать себе. Своими советами она поделилась на личной странице в Instagram.

Рубашка

Если в вашем гардеробе все еще нет объемной рубашки мужского фасона белоснежного цвета – срочно исправляйте положение. Ее можно носить поверх водолазки или как платье, сочетать с пиджаками или жилетками. А еще это отличный вариант для пляжного отдыха в тандеме с купальником. Стилист также рекомендует не ограничиваться только белым цветом и присмотреться к более ярким оттенкам в этом сезоне.

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Жакет

Однобортные удлиненные пиджаки с широкими плечами – актуальная вещь, которую не стоит игнорировать. Сочетайте ее с поясом или без него. В любом случае получится весьма стильно. Яна отметила, что часто бренды делают мужские пиджаки намного качественнее женских. Поэтому такая покупка будет гарантировать не только наличие модного аутфита, но и долговечную носку.

Худи

Эту вещь из мужского гардероба уже полюбили миллионы женщин по всему миру. Ее носят не только под джинсы или леггинсы, но и как объемное спортивное платье под кроссовки или даже ботфорты на каблуке.

Бомбер

Зимой в этом сезоне все массово вспомнили про куртку "авиатор", поэтому не удивляйтесь, если весной мы вернемся к куртке "пилот". "Бомбер стремится уже который год попасть в список базовых вещей, поскольку по универсальности не уступает даже косухе", – отметила стилист.

Бейсболка

Практически все мужские аксессуары можно с легкостью адаптировать в женский гардероб. Один из ярких примеров – бейсболка.

Спортивные костюмы и джинсы

Перед покупкой этих вещей стоит быть более внимательными. Без примерки ни джинсы, ни спортивные штаны брать не стоит. Проверьте, чтобы не выпирала ширинка, а все складки и сборки смотрелись гармонично. Как бы там не было, старые добрые "бойфренды" и оверсайз-костюмы модницы любят не только за стильный вид, но и за максимальный комфорт.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех цветах одежды, которые выглядят дорого и стильно. Среди них, белый, красны и темно-синий. Стилист рассказала, как и с чем их сочетать.