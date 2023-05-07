Не становитесь жертвами модных тенденций: 5 моделей платьев, портящих пропорции фигуры

Казалось бы, платье – один из самых универсальных и женственных предметов гардероба. Однако, если прогадать с кроем, материалом или принтом, можно превратить образ в слишком простой и даже изуродовать параметры фигуры.

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Какие модели платьев не подходят никому: высоким, низким, пышным и стройным? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Бархатное платье

Бархат – ткань из натурального шелка или химического волокна с густым разрезным ворсом на лицевой стороне. Этот материал, как и любой другой плотный, визуально придает фигуре лишние сантиметры, а также делает акцент на животе и бедрах. Особенно если в наряде используются драпировки. Если вы не можете отказаться от бархатных платьев, то отдавайте предпочтение темной палитре (изумрудному, кобальту и черному).

2. Платье из тонкого трикотажа

Туники или удлиненные футболки с очень свободным силуэтом всегда делают фигуру более объемной, прячут талию и зрительно укорачивают рост. Замените их на более эффектное платье-рубашку, на запах или А-силуэта.

3. Наряды с воротником-стойкой

Такие фасоны делают силуэт массивным, что никак не подчеркивает женственность и элегантность женщин. Воротник-стойка и воротник-гольф прячут шею и линию подбородка. Советуем выбирать платья с овальным или V-вырезом.

4. Платье с массивным принтом

Массивный принт придает силуэту излишний объем. Речь идет не только о пестрых узорах, но и о крупных геометрических фигурах. Предпочитайте одежду без декорирования и принтов, или с небольшими рисунками в спокойной палитре.

5. Пышные рукава

Откажитесь от платьев с акцентными плечами и рукавами-буфами. Они делают фигуру крупной и несбалансированной. Если у модели еще и пышная юбка, то за ней фигура совсем теряется. Лучше надевать силуэтные или полуприталенные фасоны, которые вытягивают силуэт и помогают чувствовать себя максимально уверенно.

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