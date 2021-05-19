5 лайфхаков от стилиста, которые помогут выглядеть модно. Фото

Каждой девушке хочется выглядеть стильно и красиво, но для этого необязательно тратить баснословные суммы на покупку модных вещей. Достаточно прислушаться к советам опытных стилистов, чтобы создать универсальный гардероб.

Стилист Екатерина Полякова поделилась на своей странице в Instagram главными лайфхаками. С помощью этих правил можно легко комбинировать простые вещи между собой, при этом быть на высоте.

Заходите в мужской отдел, ведь там можно найти базовые вещи, которые идеально впишутся в женский гардероб. Оверсайз футболки, рубашки и джемперы со сдержанным дизайном без принтов редко продаются в женских бутиках. Тренд последних сезонов – жакеты прямого покроя, они всегда есть в мужском магазине, к тому же намного дешевле.

Покупайте те вещи, в которых вы уверены. Иногда можно купить потрясающе красивое платье, но чувствовать себя в нем не комфортно и не надеть ни разу. Если у вас есть малейшие сомнения – лучше не покупать эту одежду.

Не забывайте об аксессуарах. Лучше приобрести больше ярких и акцентных украшений и базовых вещей, чем наоборот. Аксессуары помогут разнообразить любой образ.

Проверяйте цены онлайн. Если хотите сэкономить во время шопинга, проверьте сколько стоят эти же вещи в интернет-магазине или на стоковых сайтах. Иногда можно найти одежду вдвое дешевле.

Дополняйте принт или надевайте монохромные образы. Самый простой способ разнообразить наряд – добавить вещь или аксессуар такого же цвета. Однотонный образ с разными комбинациями выглядит гармонично.

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