10 самых модных платьев на любую погоду летом. Фото
Глядя на дождливый и холодный весенний период сложно предугадать, каким будет лето 2021. Но не смотря на прогноз погоды, у каждой девушки должны в гардеробе быть модные платье.
Так, летом 2021 году в тренде будут платья с длинными рукавами. С чем носить модные наряды, где купить и сколько стоят платья на лето, читайте в материале OBOZREVATEL.
Длинное платье на бретельках. Чтобы добавить образу неповторимый шарм и женственности, следует обратить внимание на длинное платье пастельного оттенка на бретельках. Такой наряд можно найти у бренда Katsurina. Стоимость модного платье – 2800 грн.
Шелковое платье. Такой фасон наряда хорошо подойдет для тех, кто ищет лаконичное платье на мероприятие. Найти подобную классику можно у Nuances. А в качестве обуви лучше отдать предпочтение открытым лодочкам на каблуке. Стоимость модного платье – 2380 грн.
Платья с длинным рукавом. На прохладную погоду летом стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с длинными рукавами. В 2021 году в тренде V-образный вырез, который выгодно подчеркивает длинную шею и декольте. Также следует выбирать платья с цветочным принтом, как у бренда Mango. Стоимость модного платье – 1199 грн.
Платье яркого цвета. Выглядеть женственно в прохладную погоду поможет яркий наряд – этим летом стоит присмотреться к платьям желтых оттенков на запах, как в коллекции Uterque. Стоимость модного платье – 6195 грн.
Короткое платье на бретельках. Для знойной погоды стилисты рекомендуют делать выбор в пользу коротких летящих платьев. К примеру, наряд на бретельках, как у Bershka, можно смело сочетать со спортивной обувью. Стоимость модного платье – 899 грн.
Ретро-платье. Такой фасон выглядит очень привлекательно и добавляет образу неповторимый шарм, если сочетать наряд с грубой обувью на платформе, или сандалиями на плоском ходу. Подобный наряд можно найти в Zara. Стоимость модного платье – 1299 грн.
Длинное платье на пуговицах. Наряд прекрасно дополнит гардероб девушек, которые хотят подчеркнуть свою фигуру и высокий рост. К примеру, платье на бретельках, как у Katimo, можно сочетать с оригинальными лодочками. Стоимость модного платье – 5000 грн.
Платье на запах. Этим летом в тренде снова будут наряды на запах – такой акцент хорошо выделяет талию. Бренд Sayya предлагает в новом сезоне обратить внимание на розовое платье с массивным ремешком. Стоимость модного платье – 5520 грн.
Спортивное платье. Такой вариант наряда подойдет тем, кому очень сложно переключится со спортивных костюмов в женственные платья. Так, Ksenia Schnaider предлагает носить спортивное платье с гольфами и кедами. Стоимость модного платье – 11667 грн.
Платье с объемными рукавами. Такой акцент в наряде поможет скрыть недостатки в фигуре и сделать образ более гармоничным. Такое платье можно найти у бренда Sleeper. Стоимость модного платье – 5200 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.
Также появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.