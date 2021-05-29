10 самых модных платьев на любую погоду летом. Фото

Глядя на дождливый и холодный весенний период сложно предугадать, каким будет лето 2021. Но не смотря на прогноз погоды, у каждой девушки должны в гардеробе быть модные платье.

Так, летом 2021 году в тренде будут платья с длинными рукавами. С чем носить модные наряды, где купить и сколько стоят платья на лето, читайте в материале OBOZREVATEL.

Длинное платье на бретельках. Чтобы добавить образу неповторимый шарм и женственности, следует обратить внимание на длинное платье пастельного оттенка на бретельках. Такой наряд можно найти у бренда Katsurina. Стоимость модного платье – 2800 грн.

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Шелковое платье. Такой фасон наряда хорошо подойдет для тех, кто ищет лаконичное платье на мероприятие. Найти подобную классику можно у Nuances. А в качестве обуви лучше отдать предпочтение открытым лодочкам на каблуке. Стоимость модного платье – 2380 грн.

Платья с длинным рукавом. На прохладную погоду летом стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с длинными рукавами. В 2021 году в тренде V-образный вырез, который выгодно подчеркивает длинную шею и декольте. Также следует выбирать платья с цветочным принтом, как у бренда Mango. Стоимость модного платье – 1199 грн.

Платье яркого цвета. Выглядеть женственно в прохладную погоду поможет яркий наряд – этим летом стоит присмотреться к платьям желтых оттенков на запах, как в коллекции Uterque. Стоимость модного платье – 6195 грн.

Короткое платье на бретельках. Для знойной погоды стилисты рекомендуют делать выбор в пользу коротких летящих платьев. К примеру, наряд на бретельках, как у Bershka, можно смело сочетать со спортивной обувью. Стоимость модного платье – 899 грн.

Ретро-платье. Такой фасон выглядит очень привлекательно и добавляет образу неповторимый шарм, если сочетать наряд с грубой обувью на платформе, или сандалиями на плоском ходу. Подобный наряд можно найти в Zara. Стоимость модного платье – 1299 грн.

Длинное платье на пуговицах. Наряд прекрасно дополнит гардероб девушек, которые хотят подчеркнуть свою фигуру и высокий рост. К примеру, платье на бретельках, как у Katimo, можно сочетать с оригинальными лодочками. Стоимость модного платье – 5000 грн.

Платье на запах. Этим летом в тренде снова будут наряды на запах – такой акцент хорошо выделяет талию. Бренд Sayya предлагает в новом сезоне обратить внимание на розовое платье с массивным ремешком. Стоимость модного платье – 5520 грн.

Спортивное платье. Такой вариант наряда подойдет тем, кому очень сложно переключится со спортивных костюмов в женственные платья. Так, Ksenia Schnaider предлагает носить спортивное платье с гольфами и кедами. Стоимость модного платье – 11667 грн.

Платье с объемными рукавами. Такой акцент в наряде поможет скрыть недостатки в фигуре и сделать образ более гармоничным. Такое платье можно найти у бренда Sleeper. Стоимость модного платье – 5200 грн.

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