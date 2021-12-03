'Это отвратительно': британка испугала сеть, показав сколько грязи может быть на расческе

Блогер из Великобритании предупредила своих подписчиков, что нужно чаще мыть расчески и гребни для волос. Девушка наглядно продемонстрировала, сколько грязи забивается в ворсинки и озадачила подписчиков.

Ролик в социальной сети TikTok набрал более 4 млн просмотров и сотни комментариев. Пользователи благодарят автора за лайфхак и удивляются, почему не знали этого раньше (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы показать подписчикам, как важно поддерживать в чистоте свои волосы, англичанка воспользовалась горячей водой и шампунем.

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Блогер намочила несколько расчесок в кипятке и добавила моющие средства, оставив их отмокать на время. Вернувшись через час, она продемонстрировала всю грязь, которая могла попасть на чистые волосы.

Прозрачная мыльная вода превратилась в коричневую, впитав в себя пыль и жир, который был на гребнях.

"Боже мой, это отвратительно. Дамы, не забывайте мыть свои расчески. Посмотрите, в каком состоянии они могут быть", – подписал видео автор.

Пользователи, напуганные такими результатами, написали в комментариях, что теперь будут тщательнее ухаживать за своими расческами. "Нужно проверить свои", "Никогда так не делала, но теперь буду", – написали они.

Ранее OBOZREVATEL писал о блогере, которая научила подписчиков делать кудри с помощью расчески. Лайфхак быстро разлетелся по сети.