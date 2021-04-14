10 вещей, которые моментально испортят уют в вашем доме. Фото

Обустроить свой дом уютно и комфортно – непростая задача для каждого хозяина. Интерьер может испортить любая мелочь: неправильно подобранная мебель, декор или некачественный ремонт.

OBOZREVATEL собрал 10 ошибок, которые лишат ваш дом уюта. Стоит их устранить – дом снова станет стильным.

Декор

Элементы декора нужно подбирать в одном стиле. Деталь, которая не вписывается в общую картину, может испортить впечатление обо всей квартире. Выбирайте качественные предметы, которые вам действительно нравятся.

Беспорядок на полках

Не стоит загромождать полки и антресоли предметами, которые вам просто некуда девать. Купите стеллажи с ящиками или органайзеры. Нужно расстаться с вещами, которые вы не используете долгое время.

Гора обуви в коридоре не красит ваш интерьер. pexels.com

Гора обуви в коридоре

Обувь, которая лежит сразу у входа, создает беспорядок в доме. Приобретите закрытые органайзеры или уберите большинство вещей в гардеробную. В коридоре держите лишь то, что носите каждый день.

Испорченные домашние растения

Комнатные растения делают квартиру более живой, только если они ухоженные. Сухие листья, увядшие цветы, горшки с трещинами не красят ваш дом.

Не стоит хранить посуду открытой. pexels.com

Открытая посуда на кухне

Если вы часто готовите на кухне, не стоит покупать открытые стеллажи для утвари. Иначе все предметы покроются пылью и жиром. Это будет выглядеть крайне неряшливо и грязно.

Много мелочей

Фото в рамках, сувениры из путешествий и статуэтки – много кто любит такие милые мелочи в интерьере. Однако, не нужно заваливать ими все свободные полки. Подобные предметы собирают пыль и забирают пространство помещения. С появлением новых вещей – старые стоит выбрасывать или прятать в ящики.

Приятный запах в квартире – залог уюта. pixabay.com

Неприятный запах

Дом не будет уютным, если там есть неприятный запах пищи, сигарет или мусора. У гостей ваша квартира будет ассоциироваться именно с этими запахами. Установите вентиляцию, курите только на улице и вовремя выбрасывайте мусор. Еще большего уюта придадут ароматические диффузоры или свечи.

Плохое освещение

Качественное освещение положительно влияет на жителей дома. Если в комнате маленькие окна, где мало естественного света, тогда нужны другие источники, кроме люстры.

Пластиковая посуда дешевит ваш интерьер. pixabay.com

Некачественная, устаревшая посуда

Посуда из пластика многим удобна в использовании. Она бюджетная и ее легко мыть. Однако, такие тарелки не красят интерьер. Лучше приобрести фарфоровый или стеклянный комплект, который будет долго вам служить. Изношенную посуду также нужно заменить.

Слишком яркая мебель в разном стиле

Диван с цветочным принтом и подушки в клетку не могут быть вместе, ведь это демонстрирует безвкусицу хозяев. Если вы планируете заменить один элемент мебели – стоит подбирать покупку в стиле вашего интерьера. Лучше приобрести однотонную мебель и разбавить общую картину, используя яркие аксессуары.

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