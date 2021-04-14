10 вещей, которые моментально испортят уют в вашем доме. Фото
Обустроить свой дом уютно и комфортно – непростая задача для каждого хозяина. Интерьер может испортить любая мелочь: неправильно подобранная мебель, декор или некачественный ремонт.
OBOZREVATEL собрал 10 ошибок, которые лишат ваш дом уюта. Стоит их устранить – дом снова станет стильным.
Декор
Элементы декора нужно подбирать в одном стиле. Деталь, которая не вписывается в общую картину, может испортить впечатление обо всей квартире. Выбирайте качественные предметы, которые вам действительно нравятся.
Беспорядок на полках
Не стоит загромождать полки и антресоли предметами, которые вам просто некуда девать. Купите стеллажи с ящиками или органайзеры. Нужно расстаться с вещами, которые вы не используете долгое время.
Гора обуви в коридоре
Обувь, которая лежит сразу у входа, создает беспорядок в доме. Приобретите закрытые органайзеры или уберите большинство вещей в гардеробную. В коридоре держите лишь то, что носите каждый день.
Испорченные домашние растения
Комнатные растения делают квартиру более живой, только если они ухоженные. Сухие листья, увядшие цветы, горшки с трещинами не красят ваш дом.
Открытая посуда на кухне
Если вы часто готовите на кухне, не стоит покупать открытые стеллажи для утвари. Иначе все предметы покроются пылью и жиром. Это будет выглядеть крайне неряшливо и грязно.
Много мелочей
Фото в рамках, сувениры из путешествий и статуэтки – много кто любит такие милые мелочи в интерьере. Однако, не нужно заваливать ими все свободные полки. Подобные предметы собирают пыль и забирают пространство помещения. С появлением новых вещей – старые стоит выбрасывать или прятать в ящики.
Неприятный запах
Дом не будет уютным, если там есть неприятный запах пищи, сигарет или мусора. У гостей ваша квартира будет ассоциироваться именно с этими запахами. Установите вентиляцию, курите только на улице и вовремя выбрасывайте мусор. Еще большего уюта придадут ароматические диффузоры или свечи.
Плохое освещение
Качественное освещение положительно влияет на жителей дома. Если в комнате маленькие окна, где мало естественного света, тогда нужны другие источники, кроме люстры.
Некачественная, устаревшая посуда
Посуда из пластика многим удобна в использовании. Она бюджетная и ее легко мыть. Однако, такие тарелки не красят интерьер. Лучше приобрести фарфоровый или стеклянный комплект, который будет долго вам служить. Изношенную посуду также нужно заменить.
Слишком яркая мебель в разном стиле
Диван с цветочным принтом и подушки в клетку не могут быть вместе, ведь это демонстрирует безвкусицу хозяев. Если вы планируете заменить один элемент мебели – стоит подбирать покупку в стиле вашего интерьера. Лучше приобрести однотонную мебель и разбавить общую картину, используя яркие аксессуары.
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