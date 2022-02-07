Быстро и недорого. Дизайнер назвала пять способов сделать интерьер роскошным

Управляющая компанией по дизайну интерьеров Robinson King Interiors Фэй Робинсон-Хей утверждает, что не обязательно тратить большие деньги, чтобы сделать жилье роскошным. Более того, по ее словам, улучшить вид дома можно мгновенно.

Главными советами, как быстро сделать жилье более дорогим, она поделилась изданию The Sun. Это – декор кровати, правильное освещение и полотенца, запах в доме и правило "трех".

Кровать, как в отеле. Робинсон-Хей рекомендует добавить на кровать несколько стильных подушек. К примеру 3 квадратных и 2 прямоугольных поменьше перед ними. Также лучше всего подойдет белое покрывало.

Видео дня

Правило "трех" в оформлении интерьера. Предметы лучше группировать не более чем из трех элементов. Так как нечетное число придает визуальный интерес. Это могут быть предметы разной высоты, формы и текстуры.

Приятный запах. В жилье всегда должно хорошо пахнуть. Для этого можно использовать недорогие ароматические свечи, восковые расплавы и диффузоры. Эксперт рекомендует один раз потратиться на дорогой масляный диффузор, а затем в эту же бутылку доливать менее дорогие масла. Так можно сэкономить, а гости не будут знать, сколько стоит аромат.

Белые полотенца. Разноцветные полотенца в ванной создают впечатление беспорядка. А вот белые делают помещение шикарным. Во-первых они всегда выглядят чистыми, стильными и дорогими, а во-вторых подходят к любому цвету в интерьере. Также важно прятать от сторонних глаз разные средства для ванной и быта.

Не включайте "большой" свет. Потолочные лампы придают дому суровый и холодный вид. Лучше отдать предпочтение торшерам и бра, которые сделают жилье уютным и теплым. Также освещение можно дополнить за счет свечей.

Ранее OBOZREVATEL перечислил восемь вещей, которые убьют интерьер любой квартиры.