Одні вважають сухофрукти безпечною альтернативою шоколадних цукерок, інші - такою ж вуглеводною бомбою.

Давайте розбиратись!

Це фрукти, в яких вміст води видалено шляхом висушення. Тому харчова цінність в них набагато вища, аніж у свіжих фруктах через концентрацію цукрів та водночас поживних речовин.

Найпопулярнішими різновидами є родзинки, фініки, чорнослив, інжир та курага. Крім того, доступні варіанти у зацукрованому вигляді: манго, ананаси, журавлина, банани, яблука.

Сухофрукти багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Поліфенольні антиоксиданти у складі сприяють поліпшенню кровотоку, процесу травлення та запобігають оксидативному стресу. Високий вміст калію допомагає виводити зайву рідину та натрій, а також корисний для м‘язів.

Увага

Сухофрукти відносяться до продуктів з найбільшим вмістом сульфітів (консервантів, які подовжують термін придатності та надають їм свіжого та привабливого вигляду).

Якщо у Вас астма, то набагато більший ризик розвитку реакції на діоксид сірки. FDA (Food and Drug Administration) визнає ці сполуки безпечними для осіб, які не мають жодних проявів чутливості (в тому числі, шкірних).

Вихід є?!

Можна замінити на органічний варіант для профілактики ускладнень. Звичайно, він не протримається стільки, скільки оброблений, однак можна виправити це шляхом заморожування.

Пройдемося по представниках:

Фініки (24г):

•ккал 66,5

Джерело міді, марганцю, заліза, вітаміну В6.

Чорнослив (28г):

•ккал 67

Відомий своїм природнім проносним ефектом завдяки цукровому спирту у складі - сорбіту. Такий мінерал як бор у складі допомагає боротися з остеопорозом.

Курага (28г):

•ккал 67

Хороше джерело бета-каротину, лютеїну, зеаксантину - трьох рослинних пігментів, які підтримують здоров‘я очей.

Інжир сушений (28г):

•ккал 70

Родзинки (28г):

•ккал 85

Джерело міді, марганцю, магнію, вітамінів групи В.

Вміст природного цукру в сухофруктах:

- родзинки 59%

- фініки 64-66%

- чорнослив 38%

- курага 53%

- інжир 48%

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