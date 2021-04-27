Совместимость витаминов: как себе не навредить
В полівітамінних комплексах зустрічаються не завжди адекватні дози та форми* необхідного мікроелементу, а що по сумісності?
*хелатні форми мікроелементів можуть бути виключенням, і здатні дружити із, здавалось, непоєднаними вітамінами та мінералами.
Сумісні, або синергісти – коли комбінація забезпечує ефект у рази більший, аніж вживання окремо. Тут формула "2+2=?" знаходить відповідь не 4, а 10 (так-так, тут математика безсила).
Несумісні, або антагоністи – комбінації, яких варто уникати, тому що ефект одного пригнічує дію іншого. Тому їх варто розділяти у прийомі, з перервою 4-6 годин.
Нейтральні – коли можна комбінувати або розмежовувати без суттєвого впливу на засвоювання того чи іншого вітаміну або мінералу.
Вітамін Д (холекальциферол), дозування якого індивідуальне згідно лабораторного показника вітаміну Д (25-ОН)
➕кальцій, фосфор, К2, селен, магній, вітамін В6, марганець
➖Вітамін Е, А (можуть один одного нейтралізувати)
Залізо (Fe)
➕вітаміни А, С, В9, мідь
➖Вітаміни Е, В12, марганець, кальцій, цинк, магній, хром
Вітамін С
➕залізо, селен, хром, мідь, вітаміни А, Е, В5, В9
➖Вітаміни В12
Цинк (Zn)
➕вітаміни А, Е, В2, біотин, йод
➖Залізо, кальцій, мідь, вітаміни С, В9
Alarm! При безконтрольному вживанні більше 2-х місяців збільшується ризик дефіциту міді, що підвищує чутливість до інфекцій -> замкнуте коло.
Магній (Mg)
➕ вітаміни В6, Д, калій, кальцій
➖ Кальцій (у великій кількості), залізо, цинк, фосфор, марганець
Вітамін Е
➕селен, вітамін А, йод, цинк
➖Мідь, залізо, В12, К2
Якщо придбали вітамінний комплекс, то притримуйтесь рекомендацій:
- Запивайте чистою питною водою, а не кавою, чаєм, молочними продуктами
- Не перевищуйте добову норму
- Обирайте згідно віку та потреб
- Уважно читайте склад та звертайте увагу на термін придатності
- Зберігайте в умовах згідно інструкції
- При перших ознаках алергії – припиніть прийом.
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