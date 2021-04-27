В полівітамінних комплексах зустрічаються не завжди адекватні дози та форми* необхідного мікроелементу, а що по сумісності?

*хелатні форми мікроелементів можуть бути виключенням, і здатні дружити із, здавалось, непоєднаними вітамінами та мінералами.

Сумісні, або синергісти – коли комбінація забезпечує ефект у рази більший, аніж вживання окремо. Тут формула "2+2=?" знаходить відповідь не 4, а 10 (так-так, тут математика безсила).

Несумісні, або антагоністи – комбінації, яких варто уникати, тому що ефект одного пригнічує дію іншого. Тому їх варто розділяти у прийомі, з перервою 4-6 годин.

Нейтральні – коли можна комбінувати або розмежовувати без суттєвого впливу на засвоювання того чи іншого вітаміну або мінералу.

Вітамін Д (холекальциферол), дозування якого індивідуальне згідно лабораторного показника вітаміну Д (25-ОН)

➕кальцій, фосфор, К2, селен, магній, вітамін В6, марганець

➖Вітамін Е, А (можуть один одного нейтралізувати)

Залізо (Fe)

➕вітаміни А, С, В9, мідь

➖Вітаміни Е, В12, марганець, кальцій, цинк, магній, хром

Вітамін С

➕залізо, селен, хром, мідь, вітаміни А, Е, В5, В9

➖Вітаміни В12

Цинк (Zn)

➕вітаміни А, Е, В2, біотин, йод

➖Залізо, кальцій, мідь, вітаміни С, В9

Alarm! При безконтрольному вживанні більше 2-х місяців збільшується ризик дефіциту міді, що підвищує чутливість до інфекцій -> замкнуте коло.

Магній (Mg)

➕ вітаміни В6, Д, калій, кальцій

➖ Кальцій (у великій кількості), залізо, цинк, фосфор, марганець

Вітамін Е

➕селен, вітамін А, йод, цинк

➖Мідь, залізо, В12, К2

Якщо придбали вітамінний комплекс, то притримуйтесь рекомендацій:

- Запивайте чистою питною водою, а не кавою, чаєм, молочними продуктами

- Не перевищуйте добову норму

- Обирайте згідно віку та потреб

- Уважно читайте склад та звертайте увагу на термін придатності

- Зберігайте в умовах згідно інструкції

- При перших ознаках алергії – припиніть прийом.

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